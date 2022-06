Het oliekartel Opec+ gaat in zowel juli en augustus 648.000 extra vaten olie per dag oppompen. Hiermee compenseert het Midden-Oosten voor een deel de weggevallen import uit Rusland.

Saudi-Arabië en co. lijken deels toe te geven aan de noodkreet vanuit het Westen: ze gaan meer olie oppompen. Er komt minder extra olie dan de markt op basis van berichten eerder in de dag had verwacht ...