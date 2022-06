Deze pittige kikkererwten zijn in een handomdraai gemaakt. Een voedzaam, verwarmend gerecht dat een namiddag lang energie geeft.

Voor 1 persoon:

• Een geut olijfolie

• 1 tl venkelzaad

• 1 tl harissa

• 1 grote puntpaprika, zonder zaadlijsten en in reepjes gesneden

• ½ blik kikkererwten, afgespoeld (of een heel blik als je grote honger hebt)

• ½ gepekelde (of ‘gekonfijte’) citroen

• 1 eitje

Verwarm de olijfolie in een pan en voeg hier het venkelzaad aan toe. Laat even roosteren tot het begint te geuren. Doe er de harissa bij (let op, dit spettert!) en laat even meebakken. Doe nu de puntpaprika erbij en bak mee tot de paprika zacht is. Gooi nu de kikkererwten in de pan, breng op smaak met zout (peper hoeft niet, de harissa geeft al veel pit) en zet het vuur wat hoger. De kikkererwten moeten door en door warm zijn en een beetje aanbakken. Snij intussen het vruchtvlees uit de gekonfijte citroen (dat gebruiken we niet) en snij de schil in kleine blokjes. Als de kikkererwten bruingebakken zijn, roer je er de stukjes gekonfijte citroen onder. Maak in het midden van de kikkererwten een opening en breek daar het eitje in. Laat het ei bakken tot het wit gestold is en de dooier nog mooi lopend. Kruid het eitje met wat zout en peper.

Tip: De kikkererwten zijn ook heerlijk met een romige bol burrata in plaats van een eitje. Of meng er wat extra spinazie of boerenkool onder voor een plantaardige variant en serveer met een schep kokosyoghurt.