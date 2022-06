Het enige wat je écht moet doen om een luchtig kaneelrolletje te bakken, is de verleiding weerstaan om bloem toe te voegen om het deeg minder plakkerig te maken, om bloem op je werkblad te stuiven zodat het deeg minder aan je werkblad kleeft of om je handen te bloemen zodat ze niet vol deeg hangen. ‘Géén extra bloem’ is je mantra tijdens het bakken. Hou je erg van kardemom, wissel de hoeveelheden kaneel en kardemom dan gewoon om.

Voor het deeg:

• 180 g volle yoghurt

• 20 g volle melk

• 90 ml neutrale olie (bv. neutrale zonnebloem- of arachideolie)

• 1 groot ei (op kamertemperatuur)

• 50 g bruine suiker

• 1 pakje droge gist (7 g)

• 400 g witte tarwebloem

• ½ tl natriumbicarbonaat

• 1 tl zout

• 1 el neutrale olie

Voor de vulling:

• 75 g boter, op kamertemperatuur

• 120 g bruine suiker

• 2 tl kaneel

• 1 tl kardemom

Voor het glazuur:

• 80 g bloemsuiker

• Sap van ½ citroen

• Eventueel ½ tl vanille-extract of de merg van ½ vanillepeul

1. Meng de yoghurt, melk en olie in een steelpan. Zet die heel even op een laag vuur tot het mengsel op kamertemperatuur is. Zo is je deeg straks niet koud en zal het beter rijzen. Klop in een kommetje het ei met de bruine suiker en de gist los met een vork. Voeg het yoghurtmengsel bij het eiermengsel.

2. Doe in een grote mengkom de bloem, het zout en het bicarbonaat. Gebruik een mixer met deeghaken (of draai het deeg in de cutter, dit werkt ook). Giet het vloeibare mengsel langzaam bij de bloem terwijl je mixt. Blijf ongeveer 3 minuten kneden met de deeghaken of in de cutter. Haal daarna het deeg uit de kom en stort op het aanrecht. Op dit moment is het deeg erg plakkerig, maar kom niet in de verleiding om er extra bloem aan toe te voegen, anders krijg je later taai gebak. Bestuif je werkvlak ook niet met bloem.

3. Kneed het deeg met de hand tot het elastisch wordt en iets minder plakkerig. Als het te erg kleeft, kan je je handen een beetje vettig maken met wat olie. Rol het deeg daarna uit tot een min of meer rechthoekige lap van ongeveer 2 cm dik en vouw het dubbel door het verste eind naar je toe te vouwen, vouw daarna nog dubbel door het linkse uiteinde naar rechts te vouwen. Rol opnieuw uit en herhaal dit nog een keer. Maak daarna van het deeg een bol. Giet een eetlepel olie in een mengkom en leg daarin het deeg, draai eens om zodat het overal is ingevet met de olie, zo krijgt het deeg geen hard velletje. Dek af met huishoudfolie en laat twee uur rijzen. Als je de rolletjes ’s ochtends als ontbijt wilt maken, kun je het deeg ook een nacht in de koelkast laten rijzen. Het deeg is dan bovendien iets makkelijker uit te rollen omdat het koud is.

4. Maak intussen de vulling door de suiker te mengen met de boter en de kruiden. Als dit goedje niet zacht genoeg is om straks uit te smeren op het deeg, zet het mengsel dan heel kort in de microgolfoven.

5. Als het deeg twee uur gerezen heeft, verwarm de oven dan voor tot 175 °C. Rol het deeg uit op je werkvlak (opnieuw: niet met bloem bestuiven) tot een lap van een halve centimeter: je mikt op een lap van ongeveer 40 bij 40 cm. Smeer hierop het boter-suikermengsel met een zachte spatel. Rol het deeg op tot een lange rol. Het deeg zal hierbij een beetje aan het werkblad blijven kleven. Een deegsteker of een platte spatel zal helpen om het deeg van het werkblad te steken. Snijd de rol in plakjes van 2,5 cm met een broodmes of een scherp mes: je zult ongeveer 15 rolletjes hebben. Maak grote, zagende bewegingen bij het snijden, zodat je de rol niet plat drukt. Leg de rolletjes in één of twee ovenschalen. Leg ze ongeveer 1 cm uit elkaar zodat ze ruimte hebben om te rijzen. Dek af met huishoudfolie en laat nog een halfuur rijzen voor het bakken. Bak gedurende 20 à 25 minuten in de oven tot de rolletjes licht bruinen.

6. Maak het glazuur door de bloemsuiker te mengen met het citroensap en eventueel vanille. Voeg het citroensap beetje bij beetje toe tot je de perfect textuur hebt. Wil je glazuur dat erbovenop blijft liggen, maak het dan iets dikker. Wil je dat het glazuur goed intrekt in de rolletjes, maak het dan iets lopender. Glazuur de rolletjes als ze een beetje zijn afgekoeld.