Kan de regering de onderhandeling met Engie nog redden?

‘Wie onderhandelt, moet koelbloedig zijn.’ Premier Alexander De Croo (Open VLD) reageert ‘terughoudend en discreet’ op de brief van Engie/Electrabel die vanochtend via de VRT uitlekte. Daarin vraagt het bedrijf dat de overheid mede-eigenaar wordt van Doel 4 en Tihange 3, de kernreactoren die de federale regering tien jaar langer open wil houden. Engie vraagt ook dat de overheid meebetaalt voor het bijkomende nucleaire afval.

Dat zijn twee eisen die lijnrecht ingaan tegen de beslissingen van de federale regering. Toen die in maart premier De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) het mandaat gaf om te onderhandelen met Engie over de levensduurverlenging, was dat precies op die voorwaarden: de Belgische overheid mag geen exploitant van kernenergie worden, en alle kosten voor ontmanteling blijven bij de uitbater.

De onderhandelingen tussen de regering en Engie over de verlenging van twee kernreactoren voor tien jaar staan dus nog nergens, en dat terwijl ze volgens de planning deze maand zouden moeten landen. Zoals verwacht vraagt Engie de Belgische overheid de kleren van het lijf, in het besef dat die een zeer zwakke onderhandelingspositie heeft.

Wetsontwerp ‘vervuiler betaalt’

In de Kamer leidde dat vanmiddag tot een nieuw rondje zwartepieten over wie de schuld draagt voor het gebrek aan energiebeleid. Dat was misschien de bedoeling. ‘Dit is een klassieke onderhandelingstruc om ons onder druk te zetten’, zegt Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt.

N-VA-Kamerlid Bert Wollants vindt zelfs dat er over een nationalisering, via een participatie zoals Engie/Electrabel vraagt, gesproken moet kunnen worden. De Croo bleef op de vlakte over de stand van zaken, maar bevestigde wel het mandaat dat de regering heeft gegeven. Dat betekent dus dat er op de vraag van Engie/Electrabel niet ingegaan kan worden.

Meer nog, er ligt momenteel een wetsontwerp in de Kamer dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet versterken op het vlak van de kerncentrales. Dat ontwerp, dat moet maken dat Engie/Electrabel de nodige miljarden op tafel legt om de centrales af te breken en het afval te bergen, wordt mogelijk nog voor de zomer goedgekeurd. Het houdt een factuur in van meer dan 18 miljard in euro’s van vandaag en 41 miljard in euro’s van 2100, een zware last waar Engie/Electrabel liefst zo snel mogelijk van af is.

Minder zoet vaatje

Als de regering Engie alsnog wil overtuigen om in te stemmen met een levensduurverlenging op haar voorwaarden, zal het uit een minder zoet vaatje moeten tappen. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert dreigde enkele maanden geleden al eens met ‘onvriendelijke maatregelen’

Engie wil absoluut een herhaling vermijden van de slechte ervaringen met de levensduurverlengingen van Tihange 1, Doel 1 en 2. Maar het heeft ook belang bij goede relaties met de Belgische overheid om zijn dominante positie in het Belgische energielandschap te behouden. Daarop moet de regering rekenen. En dan nog is het onzeker wat dit kan opleveren.

De Belgische overheid kan hopen dat de aanhoudende problemen met de Franse kerncentrales Engie tot mildheid aanzet. Het Belgische elektriciteitspark wordt momenteel ook ingezet om in Frankrijk het licht te laten branden.

Gascentrales

De terugvalbasis van de federale overheid is het steunmechanisme voor gascentrales en andere capaciteit opnieuw opschalen. Door het verlengen van de twee reactoren hoopte de federale regering minstens één gascentrale overbodig te maken, die bijkomend geveild zou worden voor levering vanaf 2026. Die veiling komt dan opnieuw op tafel.

Maar dat is een recept voor diepe politieke verdeeldheid in de federale regering, die nog maar in maart, na een lange ideologisch geladen discussie, had beslist om twee reactoren open te houden. Meer gascentrales bouwen houdt meer geopolitieke risico’s in, terwijl die net de reden waren voor de groenen om de opening te maken naar de verlenging van twee reactoren. Daarop terugkomen is zeker voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ondenkbaar.