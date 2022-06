En toen werd de uitvinding uitgevonden

Wie is Veerle Rots? - Geboren in 1974 - Studeert in de jaren 90 archeologie aan de KU Leuven - Behaalt daar in 2002 haar doctoraat - Krijgt in 2011 een vaste aanstelling aan de ULiège - Haalt in 2012 een prestigieuze beurs binnen van de Europese onderzoeksraad ERC, waarmee ze het onderzoekscentrum TraceoLab opricht - Ontvangt op 1 juni 2022 uit handen van Koning Filip de Francqui-prijs.

Een scherf uit vuursteen waarop nog roodkleurige resten van een laagje oker te zien zijn. Veerle Rots was erbij toen dit overblijfsel van een prehistorische bijl begin jaren 90 werd gevonden in een grot in de kurkdroge woestijn van Oost-Egypte, een paar uur rijden van de Rode Zee. Ze nam er als student deel aan een opgravingscampagne van archeologen van de KU Leuven.

De oker verraadde de zone waar het stuk vuursteen had vastgezeten aan een houten handgreep. Jaren later, toen ze als vorser werkte aan de universiteit, kon Rots zelf vaststellen dat het zowaar resten waren van montagelijm, gemaakt uit een plantaardige hars of gom. Tienduizenden jaren geleden had een oermens dus iets gemaakt wat in zijn geheel niet in de natuur te vinden was. Een staaltje van vakmanschap, van technisch vernuft. Iets wat mensen onderscheidt van andere dieren.

Veerle Rots. rr

Ten tijde van de opgravingen in Egypte twijfelden archeologen nog of montage, een essentieel kenmerk van technologisch inzicht, wel herkenbare sporen kon achterlaten op prehistorische artefacten. Volgens menigeen was aan stenen werktuigen wel te zien hoe ze waren gemaakt en waarvoor ze goeddeels waren gebruikt, maar daar hield het op.

Rots zou daar persoonlijk verandering in brengen. Tijdens haar doctoraatsonderzoek ontwikkelde ze een heuse methodologie om systematisch te kunnen achterhalen of en hoe stenen werktuigen waren gemonteerd, bijvoorbeeld in een heft van hout of een ander organisch materiaal dat snel vergaat, en waarvan dus vandaag niets meer overschiet.

Haar methodiek wordt vandaag wereldwijd door archeologen toegepast. En ze heeft hun interpretatie van het leven van de mens in de steentijd ingrijpend veranderd. Zo is gebleken dat montage een vroege prehistorische uitvinding is die teruggaat tot 250.000 jaar geleden, wat in de buurt komt van het prille begin van de moderne mens – homo sapiens zou ongeveer driehonderdduizend jaar geleden in Afrika zijn ontstaan. Maar dat wil niet zeggen dat alleen onze voorouders konden monteren. Ook de neanderthalers blijken dat onder de knie te hebben gehad. Rots heeft zo ook bijgedragen aan de rehabilitatie van onze uitgestorven neven.

Planning en verbeelding

Voor haar baanbrekende, vernieuwende onderzoek naar werktuigen uit de oude steentijd – die loopt tot het einde van de laatste ijstijd, twaalfduizend jaar geleden – ontving Veerle Rots woensdag de Francqui-prijs, de belangrijkste wetenschappelijke onderscheiding in ons land. De prijs, goed voor 250.000 euro, wordt jaarlijks uitgereikt aan een vorser jonger dan vijftig en werkzaam aan een Belgische instelling. In het geval van Rots is dat de universiteit van Luik, waar ze sinds 2012 haar eigen onderzoekscentrum naar prehistorische stenen werktuigen (en de sporen erop) leidt en dat ze TraceoLab doopte.

rr

Een laboratorium bemand door archeologen? Op het eerste gezicht lijkt dat een vreemde combinatie. Toch worden ook in de moderne archeologie proefnemingen gedaan. Met haar vijftienkoppige team onderzoekt Rots welke sporen een welbepaald gebruik kan achterlaten op stenen voorwerpen. De sporen kunnen fysiek zijn, zoals afsplinteringen, maar ook chemisch, zoals residu’s van hout waaruit een heft was gemaakt.

De Luikse archeologen zijn uitgerust met microscopen om zelfs de miniemste sporen te kunnen zien, met hogesnelheidscamera’s om de ballistiek van projectielen zoals pijlen en speren te onderzoeken en met klimaatkasten om de invloed van bijvoorbeeld de ijstijden op de artefacten – voor zover dat enigszins mogelijk is – na te bootsen.

Dat oermensen onderdelen konden samenbrengen en monteren tot gereedschap of wapentuig zegt iets over hun mentale capaciteiten. Het vergt immers een zekere planning en een portie verbeelding, het laatste in de vorm van een mentaal sjabloon.

‘Door de technologische vooruitgang ontstond er ruimte voor meer kunstzinnige activiteiten’ Veerle Rots Archeologe

Tegelijkertijd kan technologie, ook al is die nog primitief, iets leren over hoe de prehistorische jagers-verzamelaars samenleefden. ‘Technologische innovatie gaf de aanzet tot het ontstaan van specialisatie’, zegt Rots. ‘Betere maar complexere jachtwapens, bijvoorbeeld om ook vanaf afstand op dieren te jagen, vereisten training en ervaring, maar daardoor waren er minder mensen nodig bij de jacht. En dus legden bepaalde leden van een stam zich daarop toe en konden de anderen zich met iets anders bezighouden.’ Met het op maat kappen van vuurstenen punten en messen bijvoorbeeld, of met andere prille ambachten. Of met het maken van rotstekeningen. ‘Door de technologische vooruitgang ontstond er ruimte voor meer kunstzinnige activiteiten.’

Allereerste industriële revolutie

Wie kunst zegt, zegt verbeelding en fantasie. Vaak wordt de oorsprong daarvan verbonden aan een heuse cognitieve revolutie die zeventigduizend jaar geleden zou hebben plaatsgevonden en die de geboorte inluidde van wat we gemakshalve abstract denken noemen. Die datering is vrij arbitrair, het is min of meer vanaf dan dat mensen – homo sapiensen maar mogelijk ook neanderthalers – grotschilderingen, sieraden en andere uitingen van verbeelding zijn gaan produceren.

Maar wat gezegd van de bijlen uit kwarts van tweehonderdduizend jaar oud die zijn gevonden op een eiland in de Nijl in het noorden van Soedan? In 2006 kon Rots aantonen dat ze sporen droegen van montage. Ooit zaten ze vast aan een houten handgreep. Eveneens vernuftig, maar weliswaar minder oud (tachtigduizend jaar), zijn de gemonteerde projectielpunten die door de Luikse archeologe werden opgegraven in een grot in Zuid-Afrika.

Getuigen die dan niet van verbeelding, van het mentale vermogen om zich iets voor de geest te halen dat in de natuur niet bestaat? Idem trouwens voor de neanderthaler. In 2013 vond Rots sporen van montage op een prehistorische site van liefst 250.000 jaar oud in Noordwest-Frankrijk. Pro memorie: tot de aankomst van homo sapiens in Europa omstreeks vijftigduizend jaar geleden had de neanderthaler hier honderdduizenden jaren lang het rijk voor zich alleen.

Vond de cognitieve revolutie dan al vroeger plaats, mogelijk al bij homo heidelbergensis, de directe voorouder van homo sapiens en neanderthaler? Of waren er meerdere van zulke omwentelingen, een eerste die een meer technologische, praktische lading droeg en die leidde tot de uitvinding van complex gereedschap, en een tweede die meer kunstzinnig was geïnspireerd? ‘Ik ken collega’s die montage zien als de kern van wat zij de allereerste industriële revolutie noemen. Het overgrote deel van wat de mens doorheen de geschiedenis aan tastbare hulpmiddelen heeft uitgevonden, is immers daarop gebaseerd.’