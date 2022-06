Het belangrijkste aan dit recept is dat je eraan begint met veel uien, die je goed laat garen en bruinen, en dat je het op smaak brengt met veel sojasaus. Al de rest mag afhangen van je stemming en je voorraadkast.

Voor 4 personen:

• 4 kleine uien, in reepjes

• 2 duimen gember, gehakt

• 2 preistelen, in ringetjes

• 2 paprika’s, in dunne reepjes

• 2-3 knoflooktenen, gehakt

• 2 handjes cashewnoten

• 400 g oesterzwammen

• 300 g noedels (spaghetti kan ook)

• 3-4 el sojasaus

• Citroensap naar smaak

• Olie, zout, peper, gedroogde chilipeper

1. Verhit een flinke laag olie in een wokpan (of wok-achtige pan). Fruit de uien glazig met een snuf zout en chilipeper naar smaak. Voeg gaandeweg de gember, de prei, de paprika en de knoflook toe. Niet alles tegelijk, want dan krijg je soep. Laat er telkens 10 minuten tussen om je pan goed heet te houden en de damp te laten ontsnappen.

2. Laat intussen in een andere pan de cashewnoten bruinen. Schep ze op een bord en houd ze apart.

3. Bak ook de oesterzwammen apart, op een heel hoog vuur, zodat ze flink bruinen.

4. Breng een grote pan water aan de kook voor de noedels. Wanneer je groenten door en door gaar zijn en lichtjes gebruind – ze mogen niet drassig ogen, liever vettig – kun je de noedels koken.

5. Breng de groenten in de wokpan zeer royaal op smaak met sojasaus. Schep er de helft van de oesterzwammen door en vervolgens de noedels. Proef van het mengsel en breng verder op smaak met sojasaus, peper en (zuinig) citroensap. Werk af met de rest van de paddenstoelen en de cashewnoten.