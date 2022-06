‘Als ik één gerecht mocht kiezen dat ik elke dag opnieuw zou moeten eten, zou het ongetwijfeld dit zijn’, schreef geneeskundestudente Chloé Lauwers in haar eerste kookboek Chloé Kookt bij dit recept. Voor een versie zonder vlees kun je de kip vervangen door zoete aardappel, of door kipachtige stukjes uit het vegetarische versvak.

Voor vier personen:

Voor de tikka masala:

• 600 g kipfilet

• 500 g Griekse yoghurt

• 2 rode paprika’s

• 1 ui

• 150 g kerstomaatjes

• 2 teentjes look

• 15 g gember

• 4 tl garam masala

• snuifje chilipoeder

• snuifje kaneel

• ½ chilipeper

• 1 el suiker

• 2 dl tomatenpassata

• 1 dl kokosmelk

Voor de kokosrijst:

• 300 g rijst

• 1 dl kokosmelk

• snuifje gemberpoeder

• snuifje kaneel

• 2 tl honing

• 30 g geroosterde amandelschilfers

• verse koriander

1. Snijd de look, gember en chilipeper fijn. Stoof aan in een grote kookpot met een scheutje olijfolie. Voeg ook een klontje boter toe.

2. Snijd de paprika’s en de ui in grove stukken en stoof mee aan. Snijd de kerstomaatjes in tweeën. Voeg ze na enkele minuten ook toe.

3. Breng alles op smaak met de garam masala, een snuifje chilipoeder, een snuifje kaneel en 1 el suiker. Kruid nog af met zout naar smaak.

4. Blus na enkele minuten met de tomatenpassata. Roer daarna de Griekse yoghurt onder het mengsel. Laat dat nu 5 tot 10 minuten op een zacht vuurtje sudderen. Mix daarna met een staafmixer tot een gladde saus. Roer ten slotte de kokosmelk nog door de saus.

5. Snijd de kipfilets in stukken en bak ze in een klontje boter. Als de kip gaar is, meng je ze onder de saus.

6. Bereid intussen de rijst volgens de verpakking, maar kook hem 1 minuut minder lang. Laat de rijst uitlekken.

7. Meng de kokosmelk onder de rijst tot een smeuïg geheel. Breng de rijst op smaak met een snuifje gemberpoeder, een snuifje kaneel en 2 tl honing.

8. Serveer de tikka masala met de kokosrijst. Werk af met geroosterde amandelschilfers en enkele blaadjes verse koriander.