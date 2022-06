Deze feelgoodklassieker heet in het Engels banana bread – omdat alle langwerpige baksels in het Engels bread lijken te heten – en dat hebben we vertaald als bananenbrood. Maar, goed nieuws: dit is wel degelijk een cake, en bepaald geen spartaanse versie.

Voor 1 langwerpige cake:

• 200 g bloem

• 1 tl bicarbonaat

• 1 snufje zout

• 100 g bruine suiker

• 75 g zure room (ook volle Griekse yoghurt of mascarpone doen het goed)

• 75 g boter op kamertemperatuur

• 2 eieren op kamertemperatuur

• 4 rijpe bananen, gewicht zonder schil ongeveer 300 g

• Eventueel 1 banaan om bovenop het brood te leggen

• 75 g zwarte chocolade, in stukje gehakt of 75 g gehakte geroosterde noten

1. Verwarm de oven voor tot 175 °C. Meng de bloem met het bicarbonaat en het zout in een kom en zet apart voor straks. Meng de suiker met de zure room en boter in een andere mengkom. Mix het botermengsel met de kloppers van een handmixer tot een luchtige massa, ongeveer 3 minuten. Voeg een voor een de eieren toe terwijl je blijft kloppen met de mixer. Voeg nu in twee keer het bloemmengsel toe terwijl je voorzichtig met een houten lepel roert tot alle bloem is opgenomen in het deeg. Roer niet te hard, anders krijg je een taai bananenbrood.

2. Snijd de gepelde bananen in schijfjes en plet ze tot moes met een vork in een diep bord of mengkom. Roer de bananen met een houten lepel onder het deeg, samen met de stukjes chocolade, tot de bananen in het deeg zijn opgenomen. Meng opnieuw zo kort mogelijk.

3. Vet een cakeblik in met boter en bestuif daarna met bloem of bekleed met een stuk bakpapier. Stort het deeg in het bakblik. Voor wat uiterlijk vertoon kun je het bananenbrood afwerken met een banaan die je in de lengte halveert. Leg de stukken bovenop het deeg en zet het cakeblik in de oven.

4. Bak 50 à 60 minuten, tot je een prikker in de cake kunt steken en die er schoon uitkomt. (Er kan wel wat gesmolten chocolade aan hangen, dat is geen probleem: je mag gewoon geen nat deeg meer aan de prikker zien kleven.)