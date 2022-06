Belg Joran Vliegen verliest finale gemengd dubbelspel Roland Garros

Joran Vliegen is er niet in geslaagd om het gemengde dubbelspel op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar, op zijn naam te schrijven. De Limburger verloor donderdag aan de zijde van de Noorse Ulrikke Eikeri de finale tegen de Japanse Ena Shibahara en de Nederlander Wesley Koolhof, tweede reekshoofd, in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-2.

Joran Vliegen en Ulrikke Eikeri schoten traag uit de startblokken en keken snel tegen een 4-1 achterstand aan in de eerste set, maar knokten terug tot 5-5. Het kwam tot een tiebreak waarin Shibahara en Koolhof zich de besten toonden (7-6 (7/5)). Ook in de tweede set liepen de tweede reekshoofden vlug uit. De reactie van Vliegen en zijn Noorse partner bleef ditmaal uit, waardoor Shibahara en Koolhof na 6-2 setwinst de eindzege op zak staken. De wedstrijd op het Court Philippe-Chatrier duurde anderhalf uur.

Beste resultaat op grandslamtoernooi

Voor de 28-jarige Vliegen was het zijn eerste finale op een grandslamtoernooi. In het mannendubbelspel werd de Limburger met zijn vaste partner Sander Gillé uitgeschakeld in de achtste finales. Vliegen was de eerste Belg die op Roland Garros de finale van het gemengde dubbelspel bereikte. Voor deze wedstrijd was zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi een kwartfinale. Die haalde hij in 2020 op de US Open met Sander Gillé en in 2019 op Roland Garros met de Kazach Mikhail Kukushkin.

Gillé was de tweede Belg die in de Franse hoofdstad deelnam aan het gemengde dubbelspel. Hij raakte met de Australische Storm Sanders niet voorbij de tweede ronde.

Vorig jaar ging de eindzege in het gemengde dubbelspel in Parijs naar de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Brit Joe Salisbury.