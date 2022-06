Zeven weken wachten voor inenting tegen gele koorts: zijn uw reisvaccins in orde?

Nu de meeste coronaregels tot het verleden behoren, maken velen zich klaar om op reis te gaan. Voor verre bestemmingen horen daar soms vaccinaties bij. Voor het gelekoortsvaccin lopen de wachttijden snel op, meldt Het Belang van Limburg. Welk vaccin heeft u nodig voor welke bestemming? En waar kan u daarvoor terecht?

1. Welke vaccins worden het meest aan reizigers toegediend, en voor welke landen heeft u ze nodig?

Voor heel wat landen in Zuid-Amerika en Afrika wordt reizigers aangeraden om zich voor vertrek te laten vaccineren tegen gele koorts. In bepaalde landen op dat laatste continent, zoals Congo, Ivoorkust en Kameroen, is het voor bezoekers zelfs verplicht om zich te laten vaccineren.

Een vaccinatie tegen gele koorts is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) levenslang geldig. Het Tropisch Instituut benadrukt echter dat het niet zeker is dat iedereen levenslang beschermd is na een eerste vaccin. Daarom wordt aangeraden om zich nog één keer te laten inenten bij een volgende reis naar een gebied waar gele koorts voorkomt.

Het risico om hepatitis A, of besmettelijke geelzucht, op te lopen is groter in landen met een lage hygiënische standaard. Het gaat dan om de meeste (sub)tropische landen en een aantal landen in Oost-Europa en rond de Middellandse Zee.

Tegen deze leverinfectie moet je twee keer gevaccineerd worden, met een tussenperiode van minimaal zes maanden. Na de eerste vaccinatie is er minstens één jaar bescherming, na de tweede bent u levenslang beschermd.

Voor reizen naar Afrika of Azië wordt ook een inenting tegen polio of kinderverlamming aangeraden, als u nog geen herhaling na de leeftijd van 16 jaar heeft gehad. Soms is de vaccinatie verplicht voor reizigers die vanuit landen op dat continent doorreizen naar andere landen.

U kunt zelf controleren of u voor uw bestemming vaccins nodig hebt op wanda.be, de reiswebsite van het Tropisch Instituut. Daar kan u ook op reisconsultatie, waarbij advies op maat gegeven wordt over bescherming tegen ziekten die op uw bestemming voorkomen.

2. Waar kan u terecht voor uw vaccinatie?

Het hepatitis A-vaccin en de inenting tegen polio kunnen door uw huisarts worden toegediend. Voor een inenting tegen gele koorts kan u alleen in erkende centra terecht.

Wie in België niet tijdig aan een afspraak geraakt, kan ook altijd in de buurlanden proberen. Ook daar wordt het internationale geldige gele vaccinatieboekje van de WHO gebruikt.

3. Hoelang op voorhand moet u een afspraak maken voor een inenting?

Het Tropisch instituut raadt aan om minstens zes tot acht weken voor vertrek een afspraak te maken bij de huisarts of bij een reiskliniek. De meeste vaccins hebben sowieso tien dagen nodig om werkzaam te zijn. Omdat we nu (tot eind augustus) in de drukste periode van het jaar zitten, wordt aangeraden om meteen af te spreken als u uw reisbestemming kent.

Uit een rondvraag van Het Belang van Limburg blijkt dat de wachttijden voor het gelekoortsvaccin snel oplopen tot zeven weken. Bij de Jessa Travel Clinic in Hasselt kan u pas terecht vanaf 15 juli en bij Gasthuisberg in Leuven vanaf 18 juli. Bij het Tropisch Instituut in Antwerpen is een eerste afspraak pas mogelijk op 20 juli.