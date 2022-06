Aanklager vraagt driemaal levenslang voor veroordeelden in proces-Aquino

Het proces-Aquino in het Tongerse hof van assisen staat donderdag volledig in het teken van de straftoemeting voor Martino Trotta, Sandro Hamidovic, Bosko Hamidovic, Nebusha Pavlovic en Dragisa Hamidovic. Zij zijn woensdagavond schuldig verklaard aan de gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg.

Openbare aanklager Cedric Stuyck vorderde levenslang en 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor Trotta (62), Sandro (52) en Nebusha (36). Bosko Hamidovic (40), die in Maasmechelen op de uitkijk stond en een iets beperktere rol in Oudsbergen had, riskeert 30 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling. Dragisa Hamidovic (43), die eind augustus 2021 in Spanje werd opgepakt en volgens het OM consistente verklaringen had afgelegd en oprecht spijt vertoonde, hangt een celstraf van 27 jaar en 15 jaar terbeschikkingstelling boven het hoofd.

Trotta werd beschouwd als tipgever en opdrachtgever en besprak met Sandro Hamidovic mee de plannen om Silvio Aquino te ontvoeren en via zijn familie losgeld te eisen. Een eerste poging werd ondernomen op 6 augustus 2015, maar Aquino was toen met zijn gezin op vakantie in Italië. Op 27 augustus 2015 zakten Sandro Hamidovic, zijn stiefzoon Samson, Bosko, Nebusha en Dragisa opnieuw naar Maasmechelen af. Bosko bleef in de buurt van Silvio’s woning op de uitkijk staan en belde door wanneer hij en echtgenote Silvia vertrokken richting een zus van Aquino in Oudsbergen.

Na het bezoek bij de zus werd de Renault Scenic van Aquino door een gestolen Opel Astra en een gestolen Jaguar achtervolgd en uiteindelijk rond 12.30 uur klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Sandro, Samson, Nebusha en Dragisa droegen bivakmutsen en oranje armbanden, om uit te laten schijnen dat ze agenten van de antidrugsbrigade waren. Silvio en Silvia werden uit de wagen getrokken. Silvio had snel door dat het geen echte politie was en zette het op een lopen. Silvia kon zich loswrikken, via het bos vluchten en voor hulp aanbellen bij een woning. Silvio Aquino raakte met zijn belagers betrokken in een schermutseling, waarbij uitvoerder Samson het leven liet. Uiteindelijk werd Silvio gedood met vijf kogels in het hoofd en twee in de romp.

Terbeschikkingstelling

De openbare aanklager pakte in zijn strafvordering stevig uit, gelet op de gruwel van de feiten en het georganiseerde karakter, waarbij door de daders blind geweld is gebruikt. ‘In ware commandostijl zijn op klaarlichte dag een man en vrouw gegijzeld. Silvio werd koudweg geëxecuteerd door professionele criminelen met een gevaarlijke persoonlijkheid. Deskundigen spraken van een hoog risico op recidiverend gedrag. Er bestaat voor de strafmaat de mogelijkheid tot aanneming van beperkte verzachtende omstandigheden voor Bosko en Dragisa’, aldus Stuyck.

De maatschappij moet maximaal beveiligd worden, gelet op het aangedane leed aan Silvia en de familie Aquino. ‘Daarom ga ik ook een terbeschikkingstelling vragen,’ klonk het.