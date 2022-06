Regering compenseert werknemers die eigen auto moeten gebruiken

De sociale partners raakten het niet eens, de regering neemt bijgevolg over. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne geeft werknemers die hun eigen auto nodig hebben voor het werk een toeslag.

In het kader van de begrotingscontrole maakte de regering begin april 30 miljoen euro vrij om mensen te ondersteunen die hun auto nodig hebben voor het werk maar niet beschikken over een bedrijfswagen. De exploderende brandstofkosten vormen een aanslag op hun inkomen. De sociale partners werd gevraagd om de enveloppe te verdelen. Opnieuw raakten ze er niet uit. Voor de vakbonden was 30 miljoen euro te weinig, de werkgevers verweten de bonden dat ze niet konden beslissen welke groep van werknemers de steun het meeste nodig had.

• Oekraïne en corona slaan nog eens gat van 4 miljard

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft nu zelf een voorstel uitgewerkt waarmee hij naar de regering trekt. Volgens Het Laatste Nieuws wil de minister de minimumvergoeding optrekken naar 0,3707 euro per kilometer voor werknemers in loondienst, hetzelfde niveau als de federale ambtenaren. Wie honderd kilometer rijdt voor het werk, krijgt bijgevolg 37 euro aan compensatie.

Bedrijfsvoorheffing

Ook de werkgever mag een compensatie verwachten. Per gereden kilometer krijgt die een korting van tien eurocent op de bedrijfsvoorheffing. Voor een werknemer die 3.500 euro bruto verdient, betaalt de werkgever 772,96 euro. Na honderd kilometer gaat daar tien euro van af.

Ook dit voorstel kost 30 miljoen euro. Dermagne rekent op de bedrijfssectoren om de regeling verder te implementeren. Zoals gezegd geldt ze niet voor werknemers met een bedrijfswagen en een tankkaart. Heel wat huishoudhulpen of thuisverpleegkundigen beschikken niet over een wagen op kosten van het bedrijf.

De tegemoetkoming maakte geen deel uit van de arbeidsdeal maar werd wel tegelijkertijd door de sociale partners besproken. Ook op het vlak van de arbeidsdeal lieten de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers de regering in de steek.

Het wordt uitkijken naar de snelheid waarmee Dermagne deze binnen de regering gemaakte afspraken bevestigt. Het valt op dat ministers iets sneller zijn in de besluitvorming wanneer er geld te verdelen valt.