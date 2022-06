Platina jubileum Queen van start met parade en lichtbakens

Koningin Elisabeth zit zeventig jaar op de troon en daar horen de nodige festiviteiten bij. Vandaag begint het vierdaagse nationale feestweekend met een grote parade en meer dan duizend lichtbakens.

Koningin Elisabeth zit al zeventig jaar op de troon, dat is langer dan alle andere Britse vorsten. In 2015 stak ze haar betovergrootmoeder, koningin Victoria, voorbij, die 63 jaar en zeven maanden aan de macht was.

Zo’n mijlpaal moet natuurlijk gevierd worden en dat nemen de Britten heel serieus. Verspreid over de vier dagen staan er meer dan 16.000 activiteiten gepland in het Verenigd Koninkrijk. Het weekend bestaat uit verschillende officiële evenementen en ‘nationale momenten van herdenking’ voor de zeven decennia dat de koningin op de troon zit. Miljoenen mensen uit alle hoeken van de wereld zullen mee komen vieren.

Trooping of the Colour

De Trooping of the Colour-parade staat als eerste evenement op de uitgebreide planning. Het is een jaarlijkse parade ter ere van de verjaardag van de koningin die twee jaar lang niet is kunnen doorgaan vanwege corona. Al sinds vroeg in de ochtend zochten fans van het koningshuis een plekje langs het parcours om de parade goed te kunnen zien, anderen kozen dan weer voor een groot scherm in het park.

Meer dan 1.200 officieren en soldaten van de Household Division, honderden legermuzikanten en 240 paarden vertrokken vanaf Buckingham Palace. Vergezeld door leden van de koninklijke familie te paard of in rijtuigen paraderen ze over de straat The Mall naar Horse Guard’s Parade. Tijdens de parade wordt ook een koninklijk saluutschot afgevuurd.

Fans van de Queen verzamelden al vroeg aan het parcours Foto: reuters

Duizenden lichtbakens

Na de parade verschijnen verschillende leden van de koninklijke familie op het balkon van Buckingham Palace. Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zullen net als prins Andrew, de tweede zoon van de Queen, niet aanwezig zijn om de zeventig vliegtuigen van de Royal Navy, het Britse leger en de Royal Air Force te zien passeren.

’s Avonds zullen meer dan 1.500 lichtbakens het einde van de eerste dag aankondigen. De ‘lichtketting’ wordt gevormd door bakens die heel het Verenigd Koninkrijk en al zijn overzeese gebieden zullen oplichten. Aan Buckingham Palace staat het belangrijkste baken, namelijk het 21 meter hoge ‘Tree of Trees’ dat ontworpen werd door Thomas Heatherwick. De grote boomvormige sculptuur, bestaande uit 350 kleinere bomen, zal worden aangestoken door prins William.

Foto: afp

Ook de rest van het weekend is goed gevuld met feestelijkheden. Morgen staat er een dankdienst in de Londense St. Paul’s Cathedral op het programma, terwijl op zaterdag de paardenrace Epsom Derby plaatsvindt. Daarbij zullen de leden van de koninklijke familie ook aanwezig zijn. Daarna volgt een concert waar onder andere Queen, de rockgroep niet de koningin, Alicia Keys en Diana Ross zullen optreden.