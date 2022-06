Vier doden bij schietpartij in Amerikaans ziekenhuis, waaronder de schutter

Bij een schietpartij in een ziekenhuiscomplex in de Amerikaanse stad Tulsa zijn woensdagmiddag (lokale tijd) vier doden gevallen. Een van hen is de schutter.

Dat meldt de lokale politie op Facebook. Woensdagmiddag kwam bij het Tulsa Police Department een melding binnen dat er een man geschoten zou hebben in de gang van een van de gebouwen van het St. Francis Hospital in Tulsa, in de Amerikaanse staat Oklahoma.

Later op de middag liet de politie in een Facebookbericht weten dat de er vier doden gevallen waren bij een schietpartij in een ziekenhuiscomplex, waaronder de schutter.

Bij de schietpartij zijn ook een onbekend aantal gewonden gevallen, zeker een van hen is kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Over het motief van de schutter is nog niets bekend.

Vorige week dinsdag schoot een 18-jarige negentien kinderen en twee leraren dood op een basisschool in Uvalde in Texas. De schutter werd door de politie doodgeschoten. Enkele dagen daarvoor kwamen tien mensen om het leven bij een schietpartij in een supermarkt in Buffalo, New York.

Deze twee recente incidenten hebben het debat over vuurwapens in de Verenigde Staten opnieuw op de politieke agenda gezet. In het land is het recht op het bezit van een vuurwapen vastgelegd in de grondwet.