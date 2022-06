Jada Pinkett Smith over veelbesproken klap tijdens Oscars: ‘Ik hoop dat ze een kans krijgen om dit uit te praten’

Actrice Jada Pinkett Smith heeft zich voor het eerst uitgesproken over de klap die haar man Will Smith tijdens de Oscaruitreiking uitdeelde aan Chris Rock.

Jada Pinkett Smith, de echtgenote van Will Smith, zei tijdens haar Facebook Watch-show Red table talk dat ze hoopte dat ‘deze twee intelligente, capabele mannen een kans krijgen om dit uit te praten en zich te verzoenen’.

Tijdens de Oscarceremonie in maart deelde Smith een klap uit aan Chris Rock, nadat de komiek een grap had gemaakt over het kapsel van Pinkett Smith, die aan alopecia lijdt. Alopecia is een auto-immuunziekte die haaruitval en in sommige gevallen kaalheid veroorzaakt. Rock verwees met zijn uitspraak over Pinkett Smith naar de film GI Jane. In de film uit 1997 heeft Demi Moore ook een geschoren kapsel.

Will Smith bood zijn excuses aan voor de klap, maar werd door de filmacademie voor tien jaar geschorst. De dag na het incident had Pinkett Smith op Instagram al kort geschreven: ‘Dit is een moment voor genezing en daar ben ik helemaal klaar voor’.

Ze haalde het incident niet zomaar aan in haar nieuwste aflevering van Red table talk. Pinkett Smith greep het moment aan om alopecia onder de aandacht te brengen. Er zijn wereldwijd namelijk miljoenen mensen die door de aandoening getroffen worden. Volgens de National Alopecia Areata Foundation zijn er in de VS alleen al zeker 6,8 miljoen mensen met alopecia.

‘Na wat ik heb meegemaakt met mijn eigen gezondheid, hebben duizenden mensen hun verhaal aan mij verteld’, zei de actrice tijdens haar show. Volgens Pinkett Smith kan de aandoening je zelfbeeld aantasten en je dwingen om de confrontatie aan te gaan met de perceptie van schoonheid, haar, maar ook ras en cultuur.