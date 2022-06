De Nederlandse koningin Máxima kreeg woensdag een rondleiding bij de Defensie Para School in Breda. De school staat in voor alle parachuteopleidingen binnen de Nederlandse krijgsmacht. Geen betere manier om zo’n dag af te sluiten dan zelf de sprong te wagen. ‘Geen idee waar ik aan begonnen ben’, lachte Máxima voor ze in het vliegtuig stapte en een probleemloze sprong uitvoerde.