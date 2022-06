39-jarige man dood aangetroffen in politiecel in Aalst

In een politiecel in Aalst is donderdagochtend het dode lichaam van een 39-jarige man aangetroffen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

De omstandigheden van het overlijden van de man zijn voorlopig nog onduidelijk, het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd om die te onderzoeken. ‘De onderzoeksrechter, het parket, de wetsarts, het labo en het afstappingsteam van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen zullen ter plaatse afstappen’, klinkt het. Het Comité P voert het onderzoek.

In eerste instantie willen het parket en de lokale politie geen verdere info kwijt over de zaak. Het is ook onduidelijk wat de rol was van politiemensen bij het overlijden van de man. Voor welke feiten de man in de cel zat, wordt niet bekendgemaakt.

Persagentschap Belga meldt wel dat de man zou zijn opgepakt in een drugsdossier en dat er bij zijn overlijden geen aanwijzingen zijn van politiegeweld.