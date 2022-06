Onderhandelingen over Doel 4 en Tihange 3 in het slop

In een brief aan de regering, waarover de VRT bericht, stelt uitbater Engie/Electrabel eisen die ingaan tegen de voorwaarden van de federale regering.

Het was al langer duidelijk dat Engie/Electrabel met zeer lange tanden aan de onderhandelingstafel zit. Bij de voorstelling van de kwartaalcijfers wond het energieconcern er al geen doekjes om: een levensduurverlenging is alleen mogelijk als er afspraken komen over een ‘evenwichtige risicoverdeling’, met een ‘voorspelbaar, stabiel en levensvatbaar investeringsregime en een duidelijk omschreven kader voor de ontmanteling en het beheer van het kernafval’.

In een brief aan de federale regering maakt Engie/Electrabel die voorwaarden nog wat concreter. De overheid zal mede-eigenaar moeten worden van de kerncentrales, mee delen in winst en verlies en mee moeten betalen voor de berging van het bijkomende nucleaire afval. Dat schrijft ceo Catherine Macgregor volgens de VRT in de brief.

Engie/Electrabel wil zo vermijden dat het te grote financiële risico’s moet nemen. De elektriciteitsprijs is vandaag wel torenhoog, waardoor het bedrijf hoge winsten boekt, maar wie zegt dat die prijzen nog zo hoog zijn in 2025, wanneer de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 moet ingaan? Engie/Electrabel heeft al enkele slechte ervaringen achter de rug met de levensduurverlenging van bijvoorbeeld Tihange 1, waar het zijn broek aan scheurde.

Over het nucleaire afval gaat de eis van Engie/Electrabel zelfs lijnrecht in tegen de houding van de federale regering. Die heeft bij het vastleggen van het onderhandelingsmandaat van premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) afgesproken dat over de verantwoordelijkheid voor het nucleaire afval niet onderhandeld kan worden.

In de Kamer ligt nog maar net een wetsontwerp klaar dat moet verzekeren dat Engie/Electrabel zijn verantwoordelijkheid voor de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het afval niet kan ontlopen. De factuur daarvoor zal op het eind van het proces in de tientallen miljarden zijn opgelopen.

Daarmee is duidelijk dat de onderhandelingen na meer dan twee maanden in het slop zitten. De afspraak was om deze maand een akkoord te bereiken, het is de vraag of dit lukt.

Engie/Electrabel heeft de regeringen Michel en Wilmès keer op keer gewaarschuwd dat de tijd om ordentelijk een verlenging te organiseren opraakte. Bij het aantreden van de regering-De Croo was de tijd volgens het bedrijf op. Een maand later kondigde het aan dat het het niet meer mogelijk achtte om de kerncentrales tijdig verlengd te krijgen.

Dat is nog altijd het geval. Volgens Engie/Electrabel zullen Doel 4 en Tihange 3 twee winters niet ter beschikking zijn zodat de nodige werken kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat de centrales mogelijk pas in 2027 weer elektriciteit kunnen leveren.