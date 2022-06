Zonnig met mogelijk sluierwolken

Donderdagochtend is er hier en daar kans op wat mist. Overdag blijft het droog met vaak zon, maar soms ook hoge sluierwolken en in de loop van de dag enkele stapelwolken. De maxima liggen tussen 17 à 18 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 21 à 22 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen.

Donderdagavond wisselen brede opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Volgende nacht blijft het in vele streken droog met opklaringen. In Hoog-België wordt de kans op enkele lokale buien geleidelijk wel groter, eventueel met een paar donderslagen. De minima liggen tussen 9 en 14 graden.

Vrijdag wordt het warm met in Laag- en Midden- België zon en hoge wolkensluiers. Ten zuiden van Samber en Maas wordt het wisselend bewolkt met in de voormiddag al enkele lokale buien en in de namiddag meer buien met lokaal onweer. De maxima schommelen van 20 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot 26 graden in het centrum.

Zaterdag start zonnig met wat hoge wolkensluiers. In de loop van de dag wordt het onstabiel met vooral in het zuidoosten regen- en onweersbuien. De maxima liggen tussen 19 en 25 graden bij een goed voelbare wind uit het oosten tot noordoosten in Vlaanderen en een zwakke variabele wind in het zuidoosten van het land.

Zondag wordt het wisselvallig met intense regen- en onweersbuien. Er is dan gevaar voor veel regen op korte tijd. De maxima liggen tussen 17 en 24 graden.