Denemarken stemt voor aansluiting bij Europees defensiebeleid

De Denen hebben woensdag gestemd voor een deelname aan het defensiebeleid van de Europese Unie. Dat heeft de Deense premier Mette Frederiksen woensdagavond meegedeeld.

Een meerderheid van de Denen, bijna 67%, heeft woensdag voor aansluiting bij het defensiebeleid van de EU gestemd, zo blijkt uit de telling van 99% van de stembiljetten.

‘Vanavond heeft Denemarken een belangrijk signaal gegeven. Aan onze bondgenoten in Europa en de NAVO, en aan president Vladimir Poetin. We laten zien dat wanneer Poetin een vrij land binnenvalt en de stabiliteit in Europa bedreigt, de rest van ons zich verenigt’, zei premier Mette Frederiksen.

‘Er was een Europa voor 24 februari, voor de Russische invasie, en er is een Europa erna,’ voegde ze er aan toe.

In 1992 verwierpen de Denen nipt het Verdrag van Maastricht. Om Denemarken toch aan boord te krijgen, kreeg het land van de EU een aantal uitzonderingsposities. Zo doet Denemarken niet mee aan de euro, het gezamenlijke justitiebeleid en het defensiebeleid.

Verhoging defensiebudget

Twee weken na het begin van de Russische invasie in Oekraïne schreef de regering het referendum uit over de Europese defensiesamenwerking. Frederiksen kondigde toen ook aan het defensiebudget te verhogen naar 2 procent van het nationaal product, zoals afspraak is binnen de NAVO.

EU-leiders Ursula von der Leyen en Charles Michel verwelkomden woensdagavond de beslissing van de Denen. ‘Ik ben blij met de krachtige boodschap van het Deense volk dat het zich wil inzetten voor onze gemeenschappelijke veiligheid’, twitterde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, die ervan overtuigd is dat Denemarken en de EU baat zullen hebben bij dit besluit. ‘Het Deense volk heeft een historische keuze gemaakt’, aldus Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad.