Sheryl Sandberg, nummer twee van Facebook, stapt op

Sandberg maakte van Facebook een miljardenmachine, maar was de laatste jaren betrokken bij meerdere controverses. Met haar vertrek verliest Mark Zuckerberg een van zijn meest naaste medewerkers bij Meta, het moederbedrijf van Facebook.

Sandberg (52) kondigde haar vertrek bij Meta woensdagavond aan, niet lang voor het sluiten van de beurzen in New York. Ze deed dat (uiteraard) met een bericht op haar Facebookpagina. ‘Na veertien jaar vertrek ik bij Meta’, schrijft de operationeel directeur van het technologiebedrijf. ‘De afgelopen jaren aan de zijde van Mark (Zuckerberg, red.) waren een eer en een voorrecht. Mark is een echte visionair.’

Sandberg zegt dat ze het bedrijf deze herfst zal verlaten, maar dat ze wel in de raad van bestuur van Meta zal blijven zetelen. Ze zegt verder nog niet zeker te zijn van wat de toekomst voor haar in petto heeft, maar dat ze van plan is om zich te richten op haar liefdadigheidswerk. Ze is ook van plan deze zomer opnieuw te huwen, zeven jaar nadat haar eerste echtgenoot overleed.

Het aandeel van Meta maakte na de aankondiging meteen een duik van bijna 4 procent, om daarna wel weer ietwat te herstellen.

Zuckerberg maakte woensdag al bekend niet meteen een vervanger te zoeken voor Sandberg.

Desinformatie

Sandberg stapte in 2008 van Google over naar Facebook, dat vorig jaar zijn bedrijfsnaam veranderde in Meta. Ze was er als operationeel directeur de nummer twee na ceo Mark Zuckerberg. Daarnaast is ze in de VS ook bekend als een belangrijke donor van de Democratische partij.

Het duo Zuckerberg-Sandberg slaagde erin Facebook uit te bouwen van een puur sociaal netwerk naar een miljardenbedrijf. Anderzijds was ze ook betrokken bij verschillende controverses. Zo vroeg ze Facebook-medewerkers naar verluidt om de financiën van filantroop George Soros te onderzoeken nadat hij kritiek had geuit op de socialemediagigant. In 2018 moest ze getuigen voor het Congres over desinformatie en manipulatie rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 – uiteindelijk gewonnen door Donald Trump.