Sterk Oekraïne knokt zich naar winst in Schotland en staat weer stap dichter bij WK in Qatar

Oekraïne heeft de halve finale van de WK-barrages tegen Schotland met 1-3 gewonnen. Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) zetten Oekraïne op rozen, de Schot Callum McGregor zorgde nog even voor spanning, maar Artem Dovbyk maakte het in minuut 94 helemaal af. Zondag nemen de Oekraïeners het op tegen Wales in een rechtstreeks duel om een ticket voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

De wedstrijd tussen Schotland en Oekraïne ging normaal in maart door, maar werd uitgesteld door de oorlog in Oekraïne. Op de persconferentie voor de wedstrijd kon Manchester City-speler Oleksandr Zinchenko zijn emoties niet bedwingen toen hij vertelde hoezeer de Oekraïeners deze wedstrijd wilden winnen ‘om de mensen trots te maken’.

En dat was er meteen aan te zien op het veld. Oekraïne speelde op verplaatsing, maar toonde zich veel scherper dan de Schotten. Ook aan de bal waren de Oekraïeners beter. Iets over het halfuur opende Andriy Yarmolenko de score op aangeven van Ruslan Malinovskyi (ex-Genk). Een prachtig doelpunt.

Al na vier minuten in de tweede helft maakte Roman Yaremchuk er met het hoofd 0-2 van. De Schotten wisten dat het een heel moeilijke opdracht zou worden om nog langszij te komen, laat staan om nog te winnen. Ze verzamelden naar het einde toe wat kansen en konden uiteindelijk nog tegenscoren via Callum McGregor na een enorme blunder van de Oekraïense doelman Georgiy Bushchan.

Hampden Park ging er tien minuten voor tijd plots weer in geloven, maar Oekraïne maakte het in minuut 94 helemaal af: 1-3 via de ingevallen Artem Dovbyk. Zondag kunnen de Oekraïeners zich plaatsen voor het WK in een rechtstreeks duel met Wales.