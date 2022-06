Nog voor eind dit jaar wil chemie­bedrijf 3M de eerste door PFOS vervuilde tuinen in Zwijndrecht beginnen saneren. Dat zei het woensdag op een vergadering met bewoners. Velen van hen blijven sceptisch.

Meer dan driehonderd vragen had 3M ontvangen in de aanloop naar twee bewonersvergaderingen, die het chemiebedrijf woensdag organiseerde in een Zwijndrechtse basisschool. Aan de poort garandeerden bewakingsagenten ...