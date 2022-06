De Leuvense sterrenkundige Conny Aerts heeft de prestigieuze Kavli-wetenschapsprijs gewonnen voor haar onderzoek naar sterbevingen. De prijs geldt als opstapje naar de Nobelprijs.

Eén miljoen dollar (omgerekend 940.000 euro) is hij waard, de felbegeerde Noorse Kavli-prijs voor astrofysica. Daarmee komt hij in de buurt van de Nobelprijs (955.000 euro), en is hij bijna net zo gegeerd ...