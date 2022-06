Wachten op verdict Depp vs. Heard: jury niet in orde met papierwerk

Na een fel gemediatiseerde rechtszaak van zes weken waarin acteurskoppel Johnny Depp en Amber Heard elkaar van huiselijk geweld beschuldigden, heeft de jury beslist. Dadelijk komen ze aan het woord, maar de uitspraak laat op zich wachten nadat de rechter de jury teruggestuurd heeft. Zij moeten nog enkele papieren invullen in verband met de schadevergoeding. Depp is zelf niet aanwezig tijdens de lezing van het vonnis.

Johnny Depp beschuldigde zijn ex-vrouw Amber Heard van het afleggen van valse verklaringen in een commentaarstuk over huiselijk geweld in de Amerikaanse krant Washington Post in 2018. Dat stuk, zei hij, schaadde zijn reputatie, waardoor hij rollen in grote films verloor.

Daarvoor eist hij zo’n 50 miljoen dollar (ongeveer 46 miljoen euro) schadevergoeding. Heard had een tegenzaak aangespannen voor 100 miljoen dollar.

Johnny Depp is niet aanwezig bij de lezing van de uitspraak. Over zijn afwezigheid zegt een woordvoerder van Amber Heard het volgende: ‘Je aanwezigheid toont waar je prioriteiten liggen. Johnny Depp speelt gitaar in het Verenigd Koninkrijk terwijl Amber Heard wacht op een uitspraak in Virginia.’

De getuigenissen tijdens het proces spraken elkaar vaak tegen. Depp ontkende de aantijgingen dat hij Heard of een andere vrouw ooit geslagen zou hebben. Hij wees met de vinger naar Heard omdat ze hem zou hebben ‘gepest’ met ‘vernederende scheldwoorden’.

Ook Amber Heard beweerde het slachtoffer te zijn geweest van partnergeweld. Ze vertelde aan de jury over het moment waarop Depp haar voor de eerste keer zou hebben aangevallen.

De twee acteurs ontmoetten elkaar in 2009 tijdens de opnames van de film The Rum Diary, waarin ze beiden meespeelden. Ze trouwden in 2015, maar na 15 maanden vroeg Heard de scheiding aan.

Emotionele Amber Heard aan het woord: