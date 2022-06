Onzeker of Romelu Lukaku deelneemt aan wedstrijd tegen Nederland

Romelu Lukaku trainde woensdag niet mee met de Rode Duivels. De aanvaller heeft zich dinsdag op de training na de opwarming geblesseerd. Hij oefende wel verder maar moest een dag later dus verzaken aan de groepstraining.

Ook maandag liet Lukaku de training aan zich voorbijgaan en deed op zijn eentje oefeningen binnen. Het is de vraag of bondscoach Roberto Martinez tegen Nederland risico’s zal nemen met de 29-jarige spits, want er komen na vrijdag nog drie wedstrijden voor de Nations League: tegen Polen (woensdag), Wales (zaterdag) en opnieuw Polen (dinsdag).

Voor het overige was iedereen paraat op training, Eden Hazard op kop. De Rode Duivels oefenen donderdag nog een laatste keer om 17.30 uur alvorens vrijdag om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion tegen Nederland wordt gespeeld.

België zal het sowieso zonder Thibaut Courtois en Jason Denayer moeten stellen in deze interlandperiode. Courtois zei zaterdag meteen na de Champions League-finale dat hij last had van pubalgie en overwoog het de komende weken rustig aan te doen.

Courtois maakte maandagavond zijn opwachting in Tubeke nadat hij de trouwceremonie van zijn broer had bijgewoond. Hij werd, net als Jason Denayer, onderzocht door de medische staf van de Duivels. De verdediger van Lyon heeft een enkelblessure.