Kroatië kan volgend jaar euro invoeren

Kroatië is klaar om vanaf 1 januari volgend jaar de euro in te voeren, zegt de Europese Commissie.

In een rapport oordeelde de Europese Commissie gisteren dat Kroatië aan alle criteria voldoet om toe te treden tot de eurozone. Zagreb heeft de staatsschuld en het begrotingstekort onder controle en respecteert ook alle voorwaarden inzake inflatie, een stabiele wisselkoers en langetermijnrente. Het rapport is wel opgemaakt op basis van gegevens die grotendeels dateren van voor de Russische invasie in Oekraïne.

• Druk op ECB groeit na nieuwe recordcijfers voor inflatie

Kroatië werd in juli 2013 de laatste nieuwe lidstaat van de Europese Unie. ‘Minder dan een decennium na zijn toetreding is Kroatië klaar om zich op 1 januari bij de eurozone te vervoegen. Dit zal de Kroatische economie sterker maken en voordelen bieden voor zijn burgers, bedrijven en de hele samenleving’, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Twintig jaar na de invoering van de Europese eenheidsmunt zal de aansluiting van het Balkanland ook de hele eurozone sterker maken, meent zij.

Met uitzondering van Denemarken, dat een juridische opt-out bedong, zijn alle EU-lidstaten in principe verplicht om vroeg of laat de euro over te nemen. Na de toetreding van Kroatië zal de eurozone 20 van de 27 EU-lidstaten tellen. Met de nationale munt zal volgend jaar alleen nog betaald worden in Zweden, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije, Polen, Hongarije en Denemarken.

De lidstaten zullen in de eerste helft van juli een definitief besluit nemen over de toetreding van Kroatië tot de eurozone.