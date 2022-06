De VS sturen een nieuw, erg geavanceerd raketsysteem naar Oekraïne. ‘Het is immers van cruciaal belang dat de Oekraïners in de sterkst mogelijke positie aan de onderhandelingstafel kunnen komen’, schrijft president Biden.

Het heeft even geduurd, maar de kogel is door de kerk. De VS gaan een van hun duurste en meest ­geavanceerde artilleriesystemen leveren aan Oekraïne. De Himars – dat staat voor High Mobility Artillery ...