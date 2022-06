Topbankier stapt op na inval wegens greenwashing

De ceo van vermogensbeheerder DWS, de Duitse topbankier Asoka Wöhrmann, heeft vandaag zijn ontslag bekendgemaakt. Dat diende hij in, amper enkele uren nadat tientallen speurders waren binnengevallen in de kantoren van DWS in Frankfurt en in de plaatselijke zetel van meerderheidsaandeelhouder Deutsche Bank.

Het Duitse gerecht verdenkt DWS van fraude met investeringen, waarbij beleggingsfondsen duurzamer worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Volgens een klokkenluidster zou DWS in jaarrapporten aangeven dat meer dan de helft van het beheerde vermogen duurzaam wordt belegd. Het werkelijke percentage zou een pak lager liggen.

Volgens het parket werden er tijdens het onderzoek al aanwijzingen gevonden dat niet alle duurzame fondsen voldoen aan de ESG-criteria, de duurzaamheidscriteria rond milieu of sociale aspecten. Ook in de Verenigde Staten loopt een onderzoek. Het maakte de positie van de 57-jarige Wöhrmann onhoudbaar. ‘De beschuldigingen die de afgelopen maanden zijn geuit, waaronder persoonlijke aanvallen en bedreigingen – hoe ongegrond ook – hebben een stempel gedrukt’, zei Wöhrmann gisteren in een mededeling.

Hij wordt vanaf 10 juni opgevolgd door Stefan Hoops, die momenteel de zakentak van Deutsche Bank leidt.