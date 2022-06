Hoe moeder, zoon en beruchte stiefvader grof geld verdienden met verwaarloosde paarden en ‘zezels’

Het gerecht is woensdag met honderd man binnengevallen in een manege in Arendonk voor grootschalige fraude. Er werden verwaarloosde dieren en zelfs zezels – een kruising van een ezel en zebra – aangetroffen. Drie spilfiguren zijn een zoon, moeder en een stiefvader, die al eens veroordeeld werd omdat hij Gaia-boegbeeld Michel Vandenbosch in elkaar had geslagen.

‘Wij komen uit een gepassioneerde paardenfamilie. We zetten ons elke dag in voor de paardensport.’ Zo staat het letterlijk te lezen op de website van de geviseerde manege in Arendonk.

De eigenaar is ...