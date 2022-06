VUB schorst onderzoeker nadat zijn werk werd aangehaald in racistisch manifest

De Vrije Universiteit Brussel schorst onderzoeker Michael Woodley en zal zijn wetenschappelijk werk en publieke optreden onderzoeken. De beslissing komt er nadat verschillende onderzoekers met een petitie zijn ontslag eisten. Woodley’s werk werd namelijk aangehaald in het manifest van de extreemrechtse schutter in Buffalo.

‘De VUB en de onderzoeksgemeenschap CLEA zijn geschokt door het feit dat een element uit een paper van Michael Woodley, een onbezoldigd onderzoeker bij het onderzoekscentrum Leo Apostel (CLEA), is aangehaald in het manifest van Payton Gendron, die verantwoordelijk is voor de meervoudige racistische moord op 14 mei 2022 in Buffalo’, schrijft de VUB in een mededeling naar onze redactie.

De Morgen schreef woensdag dat internationale genetica-onderzoekers met een petitie vroegen om zijn ontslag vermits zijn onderzoek naar ras en genetica terugkomt in het manifest van de extreemrechtse Payton Gendron.

De dader heeft 13 mensen beschoten, waarvan er 10 ter plaatse zijn gestorven. 11 van zijn slachtoffers waren mensen met een donkere huidskleur.

Gendron handelde uit racistische overtuigingen. Dat bleek uit zijn 180 pagina’s lange manifest dat online terug te vinden is. Daarin verwijst hij naar ‘de grote omvolkingstheorie’, een racistische complottheorie waarin beweerd wordt dat witte mensen vervangen worden door minderheidsgroepen in zowel de VS als andere landen.

Michael Woodley is een Schotse onderzoeker die sinds 2013 verbonden is aan het Centrum Leo Apostel (CLEA) van de VUB. Volgens de veertigtal ondertekenaars van verschillende Europese universiteiten is hij een ‘white-supremacist researcher’.

De VUB reageert nog: ‘Vanuit de humanistische waarden van de VUB veroordelen wij elke vorm van geweld, racisme, onverdraagzaamheid en discriminatie in al hun mogelijke uitingen. De directeur van CLEA heeft contact opgenomen met Michael Woodley, die zeer ontdaan is over de situatie. Hij verklaarde het volgende: “Ik heb nooit opgeroepen tot enige vorm van geweld en zal dat ook nooit doen, en ik verwerp categorisch alle vormen van politiek extremisme en discriminatie op grond van ras of anderszins.”’