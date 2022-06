Duitsers reizen deze zomer voor 9 euro een maand lang met het openbaar vervoer

In Duitsland is sinds maandag voor een luttele 9 euro een maandabonnement voor het openbaar vervoer te koop. Het gaat om een van de maatregelen die de regering neemt tegen de stijgende inflatie.

Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn en tal van vervoersorganisaties zijn gestart met de verkoop van de tickets, die geldig zijn voor drie maanden, namelijk juni, juli en augustus.

Enkele lokale vervoersbedrijven begonnen vorige week al met de verkoop, nog voor het wetgevingspakket definitief werd goedgekeurd in de Bundestag, het parlement in Berlijn.

Het pakket omvat ook een belastingverlaging voor benzine en diesel voor een periode van drie maanden. Daarmee belandt de energiebelasting op het minimumniveau toegestaan door de Europese Unie.

Passagiers kunnen met het speciale ticket reizen met het lokale en regionale openbaar vervoer in heel Duitsland, in alle steden en over alle netwerkgrenzen heen, maar niet op het hogesnelheidsnet in het land.

Het aanbod komt er in het licht van de hoge inflatie in het afgelopen jaar en de stijging van de energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De regering heeft gezegd dat ze de zestien deelstaten 2,5 miljard euro zal geven om de vervoersbedrijven te compenseren voor de gederfde inkomsten.