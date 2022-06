Weyts: ‘Lagere scholen moeten zich kunnen focussen op Nederlands en wiskunde’

Het actuadebat over het lerarentekort en de dalende leerprestaties in het Vlaams Parlement heeft een muis gebaard. Twee conclusies: Nederlands en wiskunde worden de focus van de nieuwe eindtermen in het basisonderwijs, en lege brooddozen zullen in 2024 een thema bij de verkiezingen zijn.

Van het afschaffen van het vak levensbeschouwing over een confrontatie met de conservatieve vakbonden tot meer anciënniteit en verplichte exitgesprekken: er passeerden een hele resem voorstellen in het actuadebat over het lerarentekort en de dalende leerprestaties in het Vlaams Parlement. De aanleiding voor dat debat zijn onder meer de tegenvallende resultaten van de meest recente peilingstoetsen wiskunde. Daaruit blijkt dat de kennis bij leerlingen in het zesde leerjaar daalt tegenover de peilingen in 2009 en 2015.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) noemde de resultaten zelf ‘alarmerend’. In het parlement noemde hij het lerarentekort en de onderwijskwaliteit ‘twee zijden van dezelfde munt’: het een heeft impact op het andere, en vice versa. Weyts maakte duidelijk wat de komende jaren essentieel is of wordt in basisscholen. Scholen moeten zich kunnen focussen op de kerntaak, lesgeven, en met name op de twee belangrijkste peilers: wiskunde en Nederlands. ‘Dit is het moment om terug te keren naar de essentie’, aldus Weyts.

Dat zal volgens de minister ook zijn vertaalslag kennen in de nieuwe eindtermen basisonderwijs - een proces dat al jaren on hold staat. De bijbel is voor zijn partij het rapport van de commissie-Brinckman. Daarin staan 58 aanbevelingen om het onderwijs te verbeteren.

Verder schudde Weyts slechts één concrete maatregel uit zijn mouw: het verplicht remediëren van toekomstige leerkrachten na het invullen van de verplichte instaptoets in de lerarenopleiding. Die maatregel is eigenlijk niet nieuw. ‘Door de toegangspoort te versterken, willen we tonen dat leerkracht zijn specifieke talenten vereist en overgave vraagt.’

Lege brooddozen

Verder werd het debat over het lerarentekort en de dalende leerprestaties opvallend genoeg gedomineerd door het thema van de lege brooddozenproblematiek en de warme maaltijden op school. Binnen de meerderheid is er een duidelijke onenigheid of warme schoolmaaltijden voorzien al dan niet een kerntaak van de school is. Open VLD’er Jean-Jacques De Gucht lijkt daarbij regelrecht tegenover minister Weyts te staan. Volgens hem is het dé manier om gelijke onderwijskansen te bieden. ‘Wie is met wiskunde bezig als het enige wat telt de honger stillen is?’

Open VLD kreeg duidelijk bijval van Vooruit, Groen en PVDA. Uiteindelijk was het Vooruit-voorzitter Conner Rousseau die het afmaakte. ‘Eén ding vraag ik me af, wat is uw probleem met gezonde maaltijden op school, mijnheer de minister?’, vroeg Rousseau aan Weyts. ‘In plaats van te zeggen “ce n’est pas ma faute”, kunt u misschien eens zeggen aan jongeren dat u hier van wakker ligt. Waar wacht de Vlaamse regering eigenlijk op?’

Weyts maakte op zijn beurt duidelijk dat er deze regeerperiode alleszins niets van in huis komt. ‘Dit is niet in eerste instantie een kerntaak van de school. Wel van het sociaal beleid en van het OCMW. De kerntaak van scholen is kennis en vaardigheden aanleren.’ De minister deed daarbij nog een opvallende oproep aan anderstalige ouders. ‘Het is een ouderlijke verantwoordelijkheid die eigenlijk op elk oudercontact meegegeven moet worden: bied ook na schooltijd Nederlands aan. Ketnet heeft iedereen.’

Verder in het debat toonde CD&V zich het meest constructief - met vragen van Loes Vandromme over de re-integratie van langdurig zieken in het onderwijs. Open VLD wilde vooral dat Weyts de komende maanden de strijd aangaat met de vakbonden. ‘Dat vakbondsmensen het vandaag belangrijker vinden om uit de klas te stappen dan jongeren een toekomst te bieden, is een symptoom van een veel diepere ziekte’, benadrukte Gwendolyn Rutten (Open VLD). ‘Het hele HR-beleid is ziek!’