Verdubbeling wachttijd maakt trans personen radeloos

‘Na jaren van twijfel had ik eindelijk de moed samengeraapt om hulp te vragen, en kreeg ik onmiddellijk het deksel op de neus.’ Robin Brettar (29) begon in 2017 aan de transitie. Die herfstnamiddag kwamen alle opgekropte tranen van de voorbije jaren eruit. Brettar had eindelijk het nummer van het genderteam van het Universitair Ziekenhuis Gent durven te bellen, maar hij hoorde dat de wachttijd opliep tot acht maanden. Geen psycholoog, geen hormonen, en geen chirurgische ingreep. Het verdriet was zo intens, dat de moeder van Brettar vragen begon te stellen. Dat eerste telefoontje werd plots ook het moment om uit de kast te komen.

Vandaag zijn de wachtlijsten voor een intakegesprek bij het Genderteam van het UZ Gent dubbel zo lang. De tijd tussen het eerste telefoontje en het eerste gesprek bij een psycholoog is gemiddeld vijftien maanden. Er staan meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst, en het aantal nieuwe aanvragen komt sneller binnen dan het team kan opvangen.

Wie geld heeft, kan voort

De bottleneck is deels historisch te verklaren. Het UZ Gent was lang de enige plaats met de nodige expertise in huis. Artsen vanuit het hele land stuurden hun patiënten naar Gent voor opvolging. De andere verklaring is financieel. Alleen Gent en het ziekenhuis van Luik vallen onder de transgenderconventie: daar wordt psychologische zorg volledig terugbetaald. Behalve Gent en Luik kunnen patiënten ook terecht in de genderkliniek van Oost-Limburg. Daar is de wachttijd ook al opgelopen tot meer dan een jaar.

Die lange wachttijd is niet onschuldig. Jesse Arents (46) kwam in februari 2021 uit de kast. Twee weken geleden was het eindelijk tijd voor haar eerste afspraak, een jaar en vier maanden nadat ze op de wachtlijst terechtgekomen was. ‘Dat was te lang, dus zijn mijn vrouw en ik begonnen met zelf een zorgtraject uit te stippelen.’ Arents had, nog voor ze haar eerste voet binnen zette bij het UZ, een traject opgestart met een psychologe, een hormonenbehandeling en permanente haarverwijdering. Wie genoeg eigen geld heeft en niet kan wachten, kan via de zorgkaart van Transgender Infopunt een eigen zorgtraject starten. Helaas is het prijskaartje er ook naar: ‘Alles samen heb ik al meer dan 5.000 euro uitgegeven. Wij kunnen dat nog betalen, maar veel mensen zijn nu aan hun lot overgelaten.’

Hormonen via internet

De wanhoop kan mensen ook tot andere, onorthodoxe oplossingen drijven. Verschillende websites bieden hormonen aan zonder voorschrift. Voor de een is dat de ideale uitweg, voor de ander kan het ernstige medische gevolgen hebben. ‘Wij raden dat sterk af’, zegt Joz Motmans, de coördinator van Transgender Infopunt. ‘Je weet nooit wat je krijgt. Er zijn goede hormonale producten op de markt, die voorgeschreven worden bij de huisarts.’

Maar de hormonenbehandeling is niet het grootste probleem. Het financiële plaatje voor de chirurgische ingrepen en de laserontharing baart Motmans meer zorgen. Die eerste wordt maar voor een deel terugbetaald, en die laatste helemaal niet. In het buitenland leidt dat nu al tot uitstapjes naar huis-tuin-en-keukenchirurgen met levensbedreigende gevolgen.

‘Transgender gezondheidszorg danst op de fijne grens tussen terugbetaalde reconstructieve chirurgie, en zelfgekozen plastische chirurgie. Bij een mastectomie (red., de verwijdering van de borsten) wordt het verwijderen van het borstklierweefsel wel terugbetaald, maar de reconstructie van de borstkas niet.’ Daardoor lopen de prijzen nog steeds op. ‘Kunnen we die ingrepen niet in hun geheel laten terugbetalen? Transgender gezondheidszorg is niet zomaar een keuze, maar acute, medisch noodzakelijke gezondheidszorg.’

Wachten kost tijd en levens

Voor Brettar was de wachttijd bijzonder pijnlijk. Maanden van wachten werden maanden van stilstand. Drettar was uit de kast gekomen, maar bleef fysiek vastzitten in een vorig leven. Ook als je eenmaal binnen bent, blijft de rem opstaan: ‘Na de ene wachtlijst volgde de andere. Ik moest na mijn intakegesprek nog zes maanden wachten, voor ik met hormonen kon starten.’

Dat wachten kan levens kosten. Uit onderzoek van het Transgender Infopunt in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) blijkt dat bijna 40 procent van de Vlaamse transgender personen ooit een zelfmoordpoging ondernam. Daarnaast dacht 80 procent van de trans personen in dit onderzoek ooit aan zelfmoord. Wie medisch geholpen werd, zag zijn zelfmoordgedachten en zelfdodingspogingen afnemen.

Volgens Motmans bemoeilijkt de psychologische impact van het wachten ook de behandeling die daarna volgt. ‘Het is een vicieuze cirkel. Omdat patiënten moeten wachten op hulp, zitten ze vaak in moeilijkere omstandigheden tegen dat ze kunnen opstarten. Dat heeft dan op zijn beurt weer een invloed op hun zorgnoden en dus hun traject nadien.’ Motmans maakt zich vooral zorgen over jongeren, die zich vandaag steeds vroeger durven te uiten: ‘Dat is natuurlijk een goede zaak, maar jongeren zijn ook kwetsbaarder dan een volwassene die hier komt aankloppen. Tegen een tiener zeggen dat die nog anderhalf jaar moet wachten, is een ramp.’

‘Topje van ijsberg’

De politiek heeft intussen de noodkreet uit de sector gehoord. Het nieuwe federale lgbti-actieplan belooft de transgenderzorg toegankelijker te maken. Afscheidnemend voorzitster van Groen, Meyrem Almaci, wil nog verder gaan en eerstelijnshulpverleners zoals huisartsen beter opleiden, de conventie transgenderzorg uitbreiden en meer financiële middelen vrijmaken voor vzw’s die zich bezighouden met de begeleiding van transgender personen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft alleszins al toegezegd dat hij de conventie in het najaar wil evalueren.

Maar de oplossingen kunnen niet op zich laten wachten. Volgens een internationaal onderzoek van Motmans en zijn collega’s ligt het aantal trans personen in België in realiteit vele malen hoger dan wie zich nu komt aandienen voor hulp. Minstens 0,3 procent van de bevolking is trans man of vrouw, bij minderjarigen loopt dat op tot 1,7 procent. Wanneer we het aantal non-binaire mensen daarbij tellen, liggen de schattingen nog hoger tot 4,5 procent bij volwassenen en 8,4 procent bij minderjarigen. ‘Die 1.000 mensen op de wachtlijst vormen nog maar het topje van de ijsberg.’