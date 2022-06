Op de laatste dag van de Asian American and Native Hawaiian/Pacific Islander (AANHPI) maand nodigde de Amerikaanse president Joe Biden de Koreaanse band BTS uit om te praten over anti-Aziatische haatmisdrijven.

In de maand mei wordt in de VS de geschiedenis en vooruitgang van Aziatische Amerikanen en Inheemse Hawaïanen gevierd. Deze groepen ervaren nog altijd veel discriminatie, niet alleen in de VS, maar ook daarbuiten. Op de laatste dag van de maand nodigde president Biden daarom de wereldbekende Zuid-Koreaanse muziekgroep BTS, het acroniem voor Bangtan Sonyeondan, uit op het Witte Huis om te praten over de toename in hate crimes tegen mensen van Aziatische afkomst.

Terwijl de ontmoeting met Biden achter gesloten deuren plaatsvond, vergezelde de Grammy-genomineerde band wel de woordvoerster van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, voor een korte persconferentie. De zeven leden van de groep, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V en Jungkook, vertelden waarom ze het thema zo belangrijk vinden.

‘We hopen dat vandaag een stap voorwaarts gezet wordt richting het respecteren en begrijpen van iedereen als waardevol persoon’, zei Kim Tae-hyung, beter bekend onder zijn artiestennaam V. ‘Misschien begint gelijkheid wanneer we ons openstellen en onze verschillen omarmen’, vertelde Min Yoon-gi, ook gekend als Suga.

‘Bespot om de manier waarop we eruit zagen’

Zeker sinds de opkomst van het coronavirus is er een escalatie van aanvallen tegen mensen van Aziatische afkomst. Sommigen geloven dat ze verantwoordelijk zijn voor corona en bestoken hen daarom niet alleen met scheldwoorden maar ook met fysiek geweld. ‘We waren erg aangedaan door de recente golf van haatmisdrijven. Om dit een halt toe te roepen, willen we graag van deze gelegenheid gebruikmaken om ons nogmaals uit te spreken’, vertelde Park Ji-min, oftewel Jimin.

BTS heeft zelf namelijk ook al hun fair share aan racistische opmerkingen en haat over zich heen gekregen sinds hun debuut in 2013. ‘We herinneren ons momenten waarop we als Aziaten werden gediscrimineerd. We hebben zonder reden scheldwoorden moeten verdragen en werden bespot om de manier waarop we eruit zagen. Er werd ons zelfs gevraagd waarom Aziaten in het Engels spraken’, schreven ze vorig jaar in een verklaring op Twitter.

De bandleden merkten op dat dergelijke incidenten ‘onbeduidend’ zijn in vergelijking met wat vele anderen hebben meegemaakt, maar benadrukten dat ‘het niet los kon worden gezien van onze identiteit als Aziaten.’ De verklaring kwam er immers naar aanleiding van een schietpartij in Atlanta in 2021 waarbij zes van de acht doden Aziatische vrouwen waren.

Daarnaast zette de groep zich in 2020 ook al in voor de Black Lives Matter-campagne. De fans van BTS, die ook ARMY worden genoemd, verzamelden toen in slechts één dag 1 miljoen dollar in de online campagne #MatchAMillion om zo de donatie van BTS te evenaren.

De kracht van muziek

Het Witte Huis had met het gesprek als doel om diversiteit en inclusie te bespreken en hun boodschap van positiviteit en hoop te schragen. De band staat namelijk bekend om hun betekenisvolle lyrics en het gebruik van muziek om belangrijke thema’s aan te kaarten. Zo hebben ze een trilogie aan albums die aansluiten bij de boodschap van hun Love Myself-campagne met Unicef. Die campagne is erop gericht geweld te beëindigen en het zelfvertrouwen en welzijn van jongeren te bevorderen. In 2018 gaf de groep hierover ook een speech in de Verenigde Naties.

‘We zijn nog steeds verbaasd dat de muziek van Zuid-Koreaanse artiesten zoveel mensen over de hele wereld bereikt, over talen en culturele barrières heen’, zei Jeon Jungkook in het Witte Huis. Het is volgens de band de kracht van muziek om iedereen met elkaar te verenigen. ARMY bestaat dan ook uit mensen van alle leeftijden, genders en afkomsten.

In 2021 keerden ze terug naar de Verenigde Naties om tijdens de General Assembly de jeugd een hart onder de riem te steken na de aanslepende corona-pandemie. Ze waren speciaal gekozen door de toenmalige president van Zuid-Korea Moon Jae In als speciale gezant van de president voor toekomstige generaties en cultuur.