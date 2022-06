Denen naar de stembus over deelname aan het Europees defensiebeleid

In een referendum vraagt Kopenhagen zijn bevolking of het zich wil inschrijven in het Europees Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid. Peilingen suggereren dat de Denen vandaag wel eens kunnen breken met hun traditie om tegen meer Europese integratie te stemmen.

65 procent van de Denen willen hun ‘opt out’ inwisselen voor een ‘opt in’ voor wat ‘Het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid’ heet. Althans, dat is wat opiniepeilingen in de aanloop naar het referendum van vandaag ons leren.

De huidige Deense regering is alvast voorstander om het roer richting Europese defensie om te gooien. ‘De wereld is helemaal anders sinds de Russische inval in Oekraïne’, maakt de buitenlandminister zich sterk. De socialistisch aangestuurde regering kondigde het referendum aan, twee weken nadat Ruslands Oekraïne binnenviel.

Traditie

Al is de overwinning nog niet in kannen en kruiken, 20 tot 30 procent van de kiezers gaf gisteren nog aan onbeslist te zijn, zal alles afhangen van hoe goed de eurosceptische partijen vandaag kunnen mobiliseren.

In het verleden wisten die eurosceptische krachten in Denemarken zich altijd goed te organiseren, zeker bij referenda. De reden waarom het Scandinavische land in 1992 niet meestapte in het beleidsdomein, komt net door een referendum waar het Verdrag van Maastricht het deksel op de neus kreeg. Omdat de Denen het moeilijk hadden met het nieuwe Europese verdrag en verdere bevoegdheidsoverdracht naar Europa, kregen ze uitzonderingen op bepaalde onderdelen van de Europese integratie. Het veiligheids- en defensiebeleid was een van die uitzonderingen.

Europese leiders klinken op een kladversie van het Verdrag van Maastricht Foto: Reuters /Landov

Andere beleidstakken waar de Denen buiten de Europese pas (mogen) lopen zijn de monetaire unie. Denemarken betaalt niet met de euro. Verder moet het land zich niets aantrekken van Europese wetgeving inzake asiel en migratie.

Vreemde paradox

Indien de Denen vanavond rond elf uur groen licht geven, stapt het land zo in een Europees beleidsdomein in volle ontwikkeling. Hoewel er in het verleden nooit veel animo was voor defensiesamenwerking, kregen de lidstaten daarvoor wel appetijt door de Russische inval in Oekraïne. Zo kwamen Europese ministers van Buitenlandse Zaken al verschillende keren met grote sommen geld over de brug om wapens voor Oekraïne te financieren. Een ‘strategisch kompas’ moet de Unie tegen 2030 efficiënter maken inzake defensie.

In België laait de discussie over hogere defensie-uitgaven ook op. Verschillende coalitiepartijen van de Vivaldi-regering stellen daarbij de voorwaarde ‘Europese integratie’. Vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil graag een Europese defensie-industrie uitbouwen, omdat België daar volgens hem ook voordeel met doet.

Een vreemde paradox in het Deense defensiebeleid is dat het land wel keurig naar de pijpen van de Navo danst. Onlangs beloofde het land zonder veel weerstand om zijn defensiebudget op te krikken tot 2 procent van zijn bbp, conform de Navo-norm. Al ligt samenwerking onder Europese vlag dan toch weer iets gevoeliger.