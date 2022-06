Gerecht valt binnen bij paardenhouders: fraude met paardenvlees en gekruiste ‘zezels’ aangetroffen

Bij meerdere huiszoekingen in een onderzoek naar grootschalige fraude met paarden en bedreigde diersoorten zijn zes mensen opgepakt. Mogelijk is paardenvlees dat niet voor consumptie geschikt was in de voedselketen terechtgekomen.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft woensdagochtend een achttal huiszoekingen uitgevoerd op adressen in Arendonk, Berlaar en Duffel en in de provincie Namen. In totaal werden zes mensen gearresteerd.

‘Vier mannen tussen 26 en 55 jaar - onder wie W. - een vrouw van 55 jaar met de Belgische nationaliteit en een Spanjaard van 29 jaar’, laat het parket weten in een persbericht. Enkel in Arendonk werden er dieren aangetroffen. Meerdere dieren bleken verwaarloosd. Er stonden ook ‘zezels’, een kruising van een ezel en een zebra.

De manege in Arendonk zou een dekmantel zijn voor de echte activiteiten van de eigenaar, de 26-jarige W. Dieren kregen een nieuwe identiteit, voornamelijk in het geval van paarden die dan als slacht- of hobbypaard werden verkocht. ‘Volgens onze informatie voldoen de dieren niet aan de verplichte registratiewetgevingen. Op die manier wordt hun identiteit verdoezeld of veranderd. Als ze bijvoorbeeld niet gechipt zijn, zijn ze niet gekend in de Europese databank, terwijl dat wel verplicht is’, legt Kristof Aerts van het Antwerpse parket uit.

Hobbypaarden

De eigenaar zou dan vooral veel geld verdienen bij de verkoop en slachting van de dieren. De kans bestaat dat hobbypaarden, die mogelijk een voorgeschiedenis van geneesmiddelen of spierversterkende middelen hebben, in de voedselketen terecht zijn gekomen. ‘Zo bestaat er een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. Er wordt ook geen rekening gehouden met het dierenwelzijn.’ Er is bovendien sprake zijn van frauduleuze handel van exotische en beschermde dieren.

‘Dit gaat echt om fraude op grote, industriële schaal’, zegt Aerts. ‘De dieren op het domein staan onder beslag, maar blijven voorlopig staan, ze worden wel nog verder onderzocht. Naast de paarden, pony’s en ezels troffen we ook exotische, beschermde vogels aan. Ook van die vogelsoorten wordt nog verder onderzocht of ze aan de juiste regelgeving voldoen.’