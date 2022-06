Het echte wapen in de strijd tegen Rusland is een verzekeringswapen. Het Westen werkt aan een (her)verzekeringsverbod voor olietankers die Russische olie vervoeren. Experts waarschuwen dat dit tot chaos kan leiden.

Het lijkt een detail in het zesde Europese sanctiepakket tegen Rusland, maar volgens scheepsexperts is het dat niet. Het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn het eens geworden over een gecoördineerd verbod ...