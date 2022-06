Opnieuw gaan de alarmbellen af in het Vlaamse onderwijs. Uit de meest recente peilingsproeven blijkt dat de kennis van wiskunde er opnieuw op achteruit gaat bij leerlingen in het zesde leerjaar.

‘Wiskunde zou basiskennis moeten zijn. Deze peiling is nog slechter dan die van 2016 en die was op zich ook al slecht.’ Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) spaart de woorden niet over de resultaten ...