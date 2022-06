TomTom schrapt 51 van 260 banen in Gent

De Nederlandse producent van navigatiesystemen TomTom schrapt wereldwijd 500 banen, waarvan een 50-tal in zijn Gentse vestiging. ‘Het zijn vooral gegeerde IT-profielen, die zullen niet langdurig werkloos worden.’

TomTom, bekend van navigatiesystemen, kondigde deze ochtend aan dat het 10 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand schrapt, of zo’n 500 banen. Als reden geeft het bedrijf mee dat verkeerskaarten maken nu veel geautomatiseerder verloopt, waardoor het minder mensen nodig heeft. Daardoor schrapt het vooral banen in de vestigingen waar het kaarten maakt, zoals in Gent.

‘TomTom deelde vandaag mee dat het 51 banen op het totaal van 260 mensen in België wil schrappen. De procedure voor collectief ontslag is opgestart’, zegt Els De Coster, vakbondsecretaris bij ACLVB. Aangezien in België 216 mensen op de ‘maps’-divisie in Gent werken, zal daar de impact het grootst zijn. De Coster is niet helemaal verbaasd over de ontslagronde. ‘TomTom werkt in een snel evoluerende technologiesector. Het levert veel aan de auto-industrie en daar gaat het al een tijd wat minder goed. Bovendien zijn steeds meer autoproducenten hun eigen navigatiesystemen voor zelfrijdende auto’s aan het ontwerpen.’

De Coster hoopt dat de vakbonden in het overleg het aantal ontslagen nog wat naar beneden kunnen halen of goede ontslagregelingen uit de brand slepen. ‘De vrees dat die mensen langdurig werkloos worden, is klein omdat het vaak over gegeerde IT-profielen gaat. Heel wat bedrijven zoeken die. Er is nog niet meegedeeld wie voor ontslag in aanmerking komt.’ De vestiging van TomTom in Gent is het vroegere hoofdkwartier van het Belgisch-Nederlandse Tele Atlas, dat in 2008 overgenomen werd door het Nederlandse TomTom.