Deze week trekken de inwoners van New York massaal de straten op om een bijzonder tafereel te bewonderen: de Manhattanhenge. Slechts twee keer per jaar komt het voor dat de zon exact tussen de flatgebouwen van Manhattan neerdaalt. Bekijk de indrukwekkende zonsondergang in de video hierboven.

Manhattanhenge is een gebeurtenis waarbij de ondergaande zon of de opkomende zon op één lijn staat met de oost-westelijke hoofdstraten van Manhattan, New York City. De zonsondergangen vinden plaats rond 28 mei en 13 juli, de zonsopgangen in de winterperiode.