Kleine voetbalclubs halen slag thuis: donderdag geen stemming, wel debat over nieuw competitieformat

Er zal donderdag toch niet gestemd worden over een nieuwe competitieformule voor het Belgisch voetbal. Overleggen over een nieuw competitieformat staat donderdag dan weer wel op de agenda. Kleine clubs halen zo hun slag thuis: zij wilden vooral dat er niet enkel over het voorstel van ceo Lorin Parys (met veertien clubs in 1A en play-offs) zou worden gestemd.

Donderdag komt de Algemene Vergadering van de Pro League samen om te discussiëren over een nieuw competitieformat: aanvankelijk stond er ook een stemming op het programma, maar die stemming gaat niet door. Lorin Parys, de ceo van de Pro League, hoopt tegen 2025 naar een competitieformule te groeien met veertien eersteklassers en play-offs, maar de meningen omtrent dit format zijn verdeeld.

De kleine clubs van het Belgisch professioneel voetbal deden gisteren de oproep om ook een competitieformat met 18 clubs zonder play-offs te overwegen. Het verzoek werd onderschreven door Lommel, Eupen, Zulte-Waregem, RWDM, Sint-Truiden, OH Leuven, KV Kortrijk, Cercle Brugge, Moeskroen, Waasland-Beveren, KV Mechelen, KV Oostende, Westerlo, Deinze, Virton, Seraing en Beerschot. Dat is toch een serieuze basis die wil dat er donderdag met open vizier gediscussieerd wordt over de toekomst van het Belgische voetbal.

De Pro League oordeelde nu dat er donderdag tijdens de Algemene vergadering niet gestemd zal worden, al zal een stemming later - wellicht eind juni - wel nog volgen.