Gespecialiseerde verpleegkundigen krijgen extra jaarlijkse premie van 2.500 euro bruto

Onder meer de verpleegkundigen op intensieve zorgen zullen vanaf 2023 een jaarlijkse premie krijgen van 2.500 bruto, kondigt het kabinet-Vandenbroucke aan. ‘We konden hen niet in de kou laten staan.’

‘Vanaf het jaar 2023 gaan we elk jaar in september een premie geven aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Die bedraagt 2.500 euro bruto voor wie voltijds werkt’, heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vandaag aangekondigd. Volgens het kabinet gaat het om een groep van ongeveer 17.000 zorgverleners die onder meer op de intensieve zorgen, spoed of de kankerafdelingen werken. De regering trekt daarvoor 45 miljoen euro uit.

Vrijdag moet de federale regering nog definitief groen licht geven voor de beslissing, maar die zat al even in de pijplijn. Midden december kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al aan dat hij de gespecialiseerde verpleegkundigen beter wilde waarderen. En dat heeft ook een specifieke reden.

‘Bleven in de kou staan’

Vandenbroucke benadrukte al dat de gespecialiseerde verpleegkundigen wat ‘door de mazen van het net vielen’. Hij verwees daarmee naar het ‘historische akkoord’ waar zowel de federale als Vlaamse regering mee uitpakten in 2020, toen nog in volle coronacrisis.

• ‘Historisch akkoord’ voor de zorg, maar bloedende begroting

Toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) injecteerde toen 1 miljard euro in de zorgsector, in de eerste plaats voor een stevige loonsverhoging. Dat was toen vooral gericht op jonge starters. Beginnende verpleegkundigen verdienen daardoor aan het begin van hun carrière tussen de 280 en 422 euro bruto per maand meer, zo bleek toen uit berekeningen van Zorgnet-Icuro. Voor personeel met langere anciënniteit ging het loon er weliswaar iets minder sterk op vooruit.

‘Gespecialiseerde verpleegkundigen met een zekere anciënniteit waren daar toch wat ongelukkig mee’, zegt Vandenbroucke nu. ‘Dat zijn ook juist de mensen die heel moeilijke periodes achter de rug hebben door de coronacrisis, denk alleen al aan de intensieve zorg. Ze waren teleurgesteld en we moesten daar iets aan doen. Zij bleven in de kou staan.’

Bijna helft denkt aan stoppen

Dat laatste lijkt alvast geen overbodige luxe. Meer dan vier op de tien verpleegkundigen op intensieve zorg denkt aan opstappen, bleek anderhalve week geleden nog uit een rapport van het federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg die 2.200 verpleegkundigen bevroeg. Een op de vijf scoorde hoog op een schaal die burn-outsymptomen meet.

• Bijna helft verpleegkundigen op intensieve denkt aan stoppen

Olivier Remy, vakbondssecretaris bij ACV Puls, benadrukte toen dat ziekenhuizen de nodige aandacht moeten hebben voor het psychosociale welzijn van hun personeel. ‘En ook de lonen moeten beter’, zei hij. ‘In 2018 kwam er wel een nieuw verloningsmodel, maar dat maakte slechts een inhaalbeweging na jaren van besparingen.’

Premie voor al het zorgpersoneel

Naast de compensatie voor de gespecialiseerde verpleegkundigen is er intussen ook meer duidelijkheid over hoe de sociale partners in de zorg een vroeger afgesproken bedrag van 100 miljoen euro willen inzetten. ‘Het gros van dat geld wordt besteed aan een structurele premie voor alle federale zorgpersoneel van maximaal 400 euro bruto voor wie voltijds werkt’, zegt Vandenbroucke. ‘Dat wordt straks voor de eerste keer uitgekeerd op het einde van het jaar.’

Bovendien krijgt het zorgpersoneel in de private sector straks ook twee extra vakantiedagen met loonbehoud die ze weliswaar alleen kunnen gebruiken omwille van dwingende omstandigheden. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld over een kind dat ernstig ziek is of een ziekenhuisopname van een familielid.’ Daarnaast worden de personeelsdiensten van de ziekenhuizen ook versterkt om burn-outs op de werkvloer te voorkomen.

Aanpassing honoraria

Tot slot benadrukte Vandenbroucke ook dat de sterk stijgende inflatie ‘altijd even naar adem happen is voor de gezondheidszorg’. ‘Daar voelen ze dat pas met heel veel vertraging in hun lonen. Officieel is hun indexering vandaag maar 0,79.’ Om dat te compenseren, besliste de federale regering onlangs al om 207 miljoen euro vrij te maken om de honoraria van de zelfstandige zorgverleners op te trekken met 2 procent.