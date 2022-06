Oekraïners moeten piekende arbeidskrapte helpen op te vangen

In de privésector werken nu 91.000 mensen meer dan vorig jaar. Nu de arbeidsmarkt krapper is dan ooit, wil staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) Oekraïners in België aan het werk houden.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V) heeft een wetsontwerp klaar dat vluchtelingen uit Oekraïne ook in de toekomst toegang geeft tot onze arbeidsmarkt. Daardoor zullen Belgische bedrijven makkelijker in staat zijn hen een vast arbeidscontract te geven. Daarvoor wil hij twee soorten vergunningen combineren, die de toelating tot arbeid en tot verblijf in ons land combineren.

De 28.000 meerderjarige Oekraïners, die in aanmerking komen voor knelpuntberoepen en hooggekwalificeerde beroepen, zullen met de nieuwe wettelijke vergunning in staat zijn langer in België te verblijven.

1.700 aanmeldingen bij VDAB

Vandaag kregen 44.645 mensen een attest van tijdelijke bescherming van wie 28.253 personen meerderjarig zijn, en dus kunnen werken. Uit recente cijfers van de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten blijkt volgens Mahdi dat ‘een aanzienlijk deel’ daarvan zich al aangemeld heeft voor begeleiding naar werk (1.700 in totaal van wie 1.300 vrouwen, aldus de laatste cijfers, red). Het belangrijkste probleem bij het vinden van een nieuwe job is vaak de taal. Veel Oekraïners spreken geen Nederlands en vaak ook weinig tot geen Engels. Daarom voorziet de VDAB niet alleen in beroepsopleidingen maar ook in taalcursussen (DS 5 april).

‘Heel wat gevluchte Oekraïners willen werken en bijdragen aan onze samenleving. Maar het einde van hun statuut als tijdelijk ontheemde, hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. Oekraïners die willen werken of aan het werk zijn, kunnen zomaar van de ene op de andere dag de deur gewezen worden’, aldus Mahdi.

Geen vast contract

Oekraïners die met een tijdelijke bescherming in België verblijven, kunnen vandaag al onbeperkt werken van zodra zij geregistreerd zijn en zich aangemeld hebben bij de gemeente. Het statuut van tijdelijke bescherming is echter beperkt in de tijd door de Europese Unie: de tijdelijke bescherming loopt normaal volgend jaar af op 4 maart 2023, waarna Oekraïners in principe niet langer in België mogen verblijven.

‘Als hun statuut van tijdelijke bescherming afloopt, dreigen we op termijn mogelijk heel wat profielen te verliezen die nuttig kunnen zijn op onze arbeidsmarkt. Daarenboven is er vandaag onzekerheid voor werkgevers om Oekraïners een vast contract te geven van langere of zelfs van onbepaalde duur’, waarschuwt de staatssecretaris.

Meer dan 5 miljoen werkenden

Met de maatregel wil Mahdi inspelen op de piekende arbeidskrapte in ons land. In België waren in het eerste kwartaal net iets meer dan 5 miljoen mensen aan het werk. Dat zijn er 123.000 (+2,5 procent) meer dan een jaar eerder, blijkt volgens De Tijd uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank. Op jaarbasis is dat de sterkste toename van het aantal werkenden ooit.

Terwijl de jaarlijkse groei van het aantal werkenden voor de coronacrisis 60.000 tot 80.000 mensen bedroeg, groeide het aantal Belgen dat aan de slag is vorig jaar met 123.000 mensen. Opmerkelijk daarbij is dat er meer banen bijkomen in de privésector dan elders. In de privésector zijn nu 91.000 mensen meer aan de slag dan een jaar geleden. Bij de overheid, in de zorgsector en in de culturele sector zijn het er 31.000.

Geen wonder dat het voor bedrijven almaar moeilijker wordt om personeel te vinden. Eind 2021 waren er maar liefst 196.140 openstaande vacatures bij Belgische ondernemingen en ook dit jaar blijft het aantal vacatures exponentieel stijgen.