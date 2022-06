Uvalde-schutter raakte school binnen doordat deur niet op slot was

De schutter die vorige week negentien kinderen en twee leerkrachten doodschoot, is volgens de politie van Texas binnengeraakt via een deur die openstond.

Uit nieuwe details van het onderzoek van de Texas Department of Public Safety (DPS) blijkt dat de schutter, Salvador Ramos (18), tijdens de school shooting vorige week in de school is geraakt door een deur die normaal altijd op slot moet zijn. Een van de leerkrachten aan de Robb Elementary School had de deur opengezet met een steen, zodat ze eten van haar auto naar het klaslokaal kon brengen. Wanneer ze zich realiseerde dat er een gewapende aanvaller op de campus aanwezig was, schopte ze de steen ervantussen en ging naar binnen. Ze ging ervan uit dat de deur automatisch op slot was gegaan. Dat meldde haar advocaat aan San Antonio Express-News.

‘Ze kwam terug naar buiten terwijl ze aan het bellen was en hoorde iemand roepen: “Hij heeft een pistool!” Ze zag de schutter over het hek springen en rende terug naar binnen’, zei Travis Considine, de woordvoerder van DPS. De Texas Department of Public Safety gaat nu verder onderzoeken waarom de deur niet automatisch op slot is gegaan.

De eerste begrafenissen

Gisteren vonden de eerste begrafenissen plaats voor twee van de negentien leerlingen die het leven lieten tijdens de schietpartij. Vandaag zijn nog meer begrafenissen gepland, waaronder een voor de leerkracht Irma Garcia en haar man, die twee dagen na de shool schooting wellicht is gestorven aan een hartaanval.

Zowel de school als de politie van Uvalde kreeg al heel wat kritiek op hoe er tijdens de schietpartij is gehandeld. Zo was eerder gebleken dat negentien politieagenten in de gang bleven staan, terwijl de schutter zich in een klaslokaal had opgesloten. ‘Natuurlijk was dat de verkeerde beslissing’, zei DPS-chef Steven McCraw tijdens de persconferentie vorige vrijdag.

President Joe Biden is van plan om deze week in het Congres te spreken over de wapenwetten. Maar aangezien dat thema een uiterst gepolariseerd onderwerp is, valt het nog af te wachten of die gesprekken in het Congres iets zullen opleveren.