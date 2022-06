Als Eden Hazard (31) spreekt, dan luistert iedereen. Zeker als het als van september geleden is dat hij dat nog eens deed als Rode Duivel. ‘Ik wil nog wel eens naar het balkon op de Grote Markt.’

Hoe blik je terug op de Champions League-triomf met Real?

(lacht) ‘Ik ben nog een beetje moe van het feest. Het was een mooi moment, het is een mijlpaal in je carrière. Ik hoop dat er nog zullen volgen ...