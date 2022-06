Minstens elf doden na doortocht van orkaan Agatha in Mexico

Na de doortocht van orkaan Agatha zijn in de Mexicaanse deelstaat Oaxaca al minstens elf doden geteld. Nog 21 mensen worden vermist, zei de gouverneur van de Zuid-Mexicaanse staat, Alejandro Murat, dinsdagavond op Radio Fórmula.

Als eerste orkaan van het seizoen kwam de ongewoon sterke cycloon maandag aan land in de buurt van verschillende badplaatsen aan de Stille Oceaan. Volgens de autoriteiten veroorzaakte de orkaan overstromingen en aardverschuivingen. Volgens de staatselektriciteitsmaatschappij CFE is de stroom van ruim 70.000 aansluitingen uitgevallen.

Als een orkaan van categorie twee op vijf, met windsnelheden tot 165 kilometer per uur, was Agatha de sterkste storm die in een meimaand aan land kwam langs de Stille Oceaankust van Mexico sinds de registratie begon in 1949. Agatha trok landinwaarts en verloor onderweg kracht. Dinsdag werd de storm gedegradeerd tot een tropische depressie.

Het orkaanseizoen in Mexico loopt van 15 mei tot 30 november aan de Stille Oceaan en van 1 juni tot 30 november aan de Atlantische Oceaan.