Eerst opklaringen, later meer wolken met mogelijk een bui

Woensdag zijn er eerst brede opklaringen. Later wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buitjes, vooral over het noorden van het land. Na de middag verwijderen zich de buien naar het noordoosten en klaart het op vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 14 et 16 graden aan zee en in de Ardennen, en tussen 17 en 19 graden in de andere streken.

Woensdagavond en -nacht klaart het geleidelijk overal op en hier en daar ontstaat er wat nevel of mist. Het koelt af naar 2 tot 5 graden in de Ardennen en in de Kempen, en 6 tot 8 graden in de andere streken.

Donderdagochtend zijn in het noordwesten van het land enkele mistbanken mogelijk. Overdag blijft het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. De maxima, die normaal zijn voor deze tijd van het jaar, schommelen van 16 of 17 graden aan zee tot 22 graden in Belgisch Lotharingen en in de Kempen.

Vrijdag wordt het warmer met maxima tussen 19 en 25 graden. Het is zonnig, maar geleidelijk drijven er meer hoge wolkensluiers binnen vanaf Frankrijk. In de loop van de dag ontwikkelen er zich ook wat stapelwolken. Ten zuiden van Samber en Maas kan er lokaal een bui vallen, mogelijk vergezeld van onweer.

Zaterdag verwacht het KMI enkele buien vanaf Frankrijk over ons land. Deze gaan gepaard met onweer, vooral dan over de zuidelijke landshelft. We halen maxima van 19 tot 25 graden.