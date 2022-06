Nadal klopt Djokovic en gaat naar de halve finale Roland Garros

Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich verzekerd van een stek in de halve finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, na een viersetter tegen Novak Djokovic (ATP 1).

In de clash met de Servische nummer 1 van de wereld en titelverdediger Djokovic trok de Spanjaard in vier sets aan het langste eind: 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 na ruim vier uur spelen. De twee tenoren stonden voor de 59e keer tegenover elkaar. Nadal komt nu op 29 overwinningen, Djokovic telt er 30.

Bij de laatste vier neemt Nadal het op tegen Alexander Zverev (ATP 3). De Duitser versloeg de Spaanse sensatie Carlos Alcaraz (ATP 6) met 6-4, 6-4, 4-6 en 7-6 (9/7). In de onderlinge confrontaties leidt Nadal met 6 zeges tegenover 3 voor Zverev.

De 35-jarige Nadal gaat voor een veertiende eindzege in Parijs. Eerder was hij al de beste tussen 2005 en 2008, 2010 en 2014, en 2017 en 2020. Vorig jaar sneuvelde hij in de halve finales tegen Djokovic. De Spanjaard, die kampt met een chronische voetblessure, is met 21 grandslamtitels recordhouder bij de mannen.