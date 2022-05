Eden Hazard twijfelt over toekomst als Rode Duivel: ‘Ik weet nog niet of ik doorga na Qatar’

Met een dag vertraging heeft Eden Hazard (31) de pers toegesproken vanuit het trainingscentrum in Tubeke. De kapitein van de Rode Duivels kan de komende weken in de Nations League eindelijk opnieuw wedstrijdminuten maken. ‘Ik moet gewoon weer spelen om de oude, de echte Eden Hazard te worden’, aldus Hazard, die ook aangeeft nog niet te weten of hij na het WK in Qatar nog Rode Duivel zal zijn.

Afgelopen zaterdag bleef Hazard nog een hele avond op de bank zitten tijdens de gewonnen Champions League-finale van Real Madrid, maar de viering maakte hij wel mee. In het centrum van Madrid nam hij het woord en beloofde hij de fans om er volgend seizoen te staan na drie mindere jaren. ‘Ik ben nog wat moe van het feest, maar het is een mooi moment in mijn carrière’, steekt Hazard van wal. ‘Wat ik zei dit weekend was eerder spontaan, maar iedereen heeft het wel begrepen. Ik wist dat het moeilijk ging worden om te spelen in de laatste match na mijn blessure, maar ik heb me goed voorbereid en ben klaar voor volgend seizoen. Ik wil het goede gevoel in mijn benen terugkrijgen hier.’

‘Mijn carrière was al mooi’, vervolgt Hazard. ‘Bij de mooiste club ter wereld spelen is dan ook geweldig, al zijn de voorbije drie jaren niet super geweest. Voor mij persoonlijk was het slecht, maar ik ben geweldige spelers en mensen tegengekomen. Mijn contract loopt nog twee jaar en alles wijst erop dat die beter gaan zijn. Er zijn geen fysieke problemen meer en ik wil tonen dat ik nog niet afgedaan heb’, aldus een zelfzekere Hazard.

‘Nooit gedacht om te vertrekken’

Een transfer is komende zomer dus niet aan de orde. ‘Ik heb er nooit aan gedacht om te vertrekken. Ik wilde niet vertrekken. Ik weet dat ik iets kan bijbrengen als ik op mijn niveau geraak. Ik moet gewoon weer spelen om de oude, de echte Eden Hazard te worden. Voor mij is het nieuwe seizoen drie weken geleden al begonnen. Ik wist dat het moeilijk zou zijn om dit seizoen nog te spelen, maar het voornaamste voor mij is om een goede voorbereiding af te werken en klaar te zijn voor volgend seizoen.’

Het WK in Qatar wordt al het vijfde grote toernooi van Hazard met de Rode Duivels. ‘Ik was teleurgesteld op het EK. Ik had er alles aan gedaan om fit te blijven, maar toen tegen Portugal viel ik uit’, blikt Hazard terug. Over het komende WK klinkt hij strijdvaardig, maar wat daarna? ‘Nu hebben we nog grotere spelers en jongeren die zich zullen tonen. We moeten naar Qatar gaan met de hoop om er te winnen. Ik wil kunnen spelen zonder problemen en mijn oude niveau terugvinden. Maar ik weet nog niet of ik doorga na Qatar’, verrast Hazard. ‘Dat hangt van zo veel dingen af. Mijn familie, maar ook mijn lichaam bijvoorbeeld. Ik moet het fysiek ook aankunnen.’

Foto: BELGA

Gouden Bal

De absolute held bij Real Madrid is ook een landgenoot, Thibaut Courtois. Hazard was niet verwonderd over de prestaties van de Belgische nummer één het afgelopen seizoen. ‘Ik ken hem nu al tien jaar en al tien jaar doet hij dit. Dat was al zo bij Chelsea en nu bij Real.’ Voor de Gouden Bal schuift hij een andere ploegmaat naar voren. ‘Courtois, De Bruyne, Mané, Vinicius, allemaal hadden ze een goed seizoen. Maar toch vind ik dat Benzema het verdient hem te winnen. Courtois moet bij de eerste vijf zijn. Zoals hij speelde tijdens de finale dit weekend moet hij eigenlijk de Gouden Bal winnen. Maar als je ziet hoe Benzema speelde in de kwart- en halve finale, dat was echt impressionant.’

‘De plaatsen zijn al duur bij Real, maar met Kylian Mbappé zouden ze nog duurder worden. Nu moet ik de trainer tonen dat ik er klaar voor ben, dat ik kan spelen. Maar sinds mijn operatie voel ik me wel beter. Aan mijn aanpak zal er niets veranderen. Al mijn succes is ook te wijten aan hoe ik het heb aangepakt.’

De vier komende wedstrijden met de Rode Duivels in de Nations League lijken voor Hazard dus op het juiste moment te komen. ‘Ik weet niet of ik al de wedstrijden ga spelen. Je mag niet vergeten dat ik de voorbije maanden heel weinig gevoetbald heb’, benadrukte hij. ‘Maar ik wil deze wedstrijden wel gebruiken om mijn gevoel en het ritme terug te vinden. In het ideale geval werk ik een goeie voorbereiding af om volgend seizoen alles te spelen en een sterk WK af te werken’, besloot Hazard.